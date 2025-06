ETV Bharat / state

मुजफ्फरपुर में पुलिस वाहन की चपेट में दो छात्राओं की मौत ( ETV Bharat )

Published : June 13, 2025 at 9:35 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 10:17 AM IST

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस वाहन ने दो छात्राओं को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौत हो गयी. घटना जजुआर थाना क्षेत्र की मध्य पंचायत हाईस्कूल के समीप की बतायी जा रही है. दोनों इसी स्कूल की छात्रा है जो सड़क किनारे नास्ते की दुकान पर खड़ी थी. इसी दौरान मुजफ्फरपुर पुलिस की डायल 112 की गाड़ी ने दोनों को रौंद दिया. पुलिस का घेराव: घटना के बाद से स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए. लोगों ने घटनास्थल पहुंची पुलिस का घेराव कर दिया. पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग करते हुए पंचायत के मुखिया सुमन नाथ ठाकुर धरना पर बैठ गए. मुजफ्फरपुर में पुलिस वाहन की चपेट में दो छात्रा की मौत (ETV Bharat) दोनों बहन थी मृतका: मृतका की पहचान किरण कुमारी और नेहजबी कुमारी पिता मोहमद असगर के रूप हुई है. छात्राओं के परिजन ऋषि कुमार चौधरी ने गुरुवार की शाम दोनों बहन स्कूल से आ रही थी. जंजुआर हाईस्कूल और गैस गोदाम के बीच में 112 की गाड़ी से छात्राओं को धक्का लग गया. SKMCH पहुंचने से पहले मौत: लोगों ने बताया कि पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित थी. दोनों छात्राओं को धक्का मारने के बाद सड़क किनारे घर को तोड़ते हुए खेत में लुढ़क गयी. घटना के बाद आनन फानन में दोनों छात्राओं को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से दोनों को मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो गयी.

समोसा खरीदने के दौरान हादसा: परिजनों के अनुसार दोनों बच्ची सड़क किनारे एक नास्ते की दुकान पर समोसा खरीदने के लिए रूकी थी. इसी दौरान हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि पुलिस वाहन सवार प्राइवेट चालक के साथ लोगों ने हाथापाई भी की. सूचना पर पहुंचे ग्राणीण एसपी ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया. मुजफ्फरपुर में पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त (ETV Bharat) क्या कहती है पुलिस?: मुजफ्फरपुर ग्रामीण एसपी विद्या सागर ने बताया कि जजुआर थाने के 112 टीम की गाड़ी को किसी इन्वेंट की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना के बाद टीम प्रस्थान कर रही थी इसक्रम दो बच्ची पढ़कर आ रही थी और 112 की गाड़ी से घायल हो गई. इलाज के लिए अस्पताल आते-आते दोनों की मौत हो गई. "दोनों बच्ची अलग-अलग परिवार के हैं. घटना के बाद स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हो गए. यह घटना 112 की गाड़ी के चालक की लापरवाही से हुई है. क्योंकि घटना सड़क से बिल्कुल अलग हटकर हुई है. इसकी जांच कर कार्रवाई होगी." -विद्या सागर, ग्रामीण एसपी क्या चालक नशे में था?: पुलिस का भी मानना है कि यह घटना चालक की लापरवाही के कारण हो सकती है. हालांकि स्थानीय लोग चालक के नशे में होने की बात कर रहे हैं. ग्रामीण एसपी ने बताया कि इसकी भी जांच करायी जाएगी. ये भी पढ़ें: कलयुगी पिता की करतूत, पत्नी से झगड़े के बाद दो बेटों को काट डाला

June 13, 2025 at 10:17 AM IST