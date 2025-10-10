ETV Bharat / state

बिहार में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर-पिकअप की टक्कर में 4 लोगों की मौत की मौत

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में 4 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो गयी. घटना जिले के मीनापुर में शुक्रवार की देर शाम की बतायी जा रही है. बताया जाता है कि समस्तीपुर के सीयूरी स्थान से मेला देखकर 20 से 25 की संख्या में लोग पिकअप गाड़ी से घर लौट रहे थे.

चार लोगों की मौत: लौटने के क्रम में मीनापुर के खेमाईपट्टी और दरही पट्टी के बीच पिकअप ट्रैक्टर की टक्कर हो गई. इस घटना में अभी तक चार लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. मृतक के ग्रामीण ने बताया कि सभी मृतक पिकअप में बैठकर समस्तीपुर के सीयूरी मेला देखने गए थे.

सड़क पर भीड़ के कारण हादसा: पिकअप सवार व्यक्ति अशोक साही ने बताया कि पिकअप के सामने से ट्रैक्टर आ रहा था. सड़क पर गाड़ी की काफी भीड़ थी. इस कारण पिकअप और ट्रैक्टर में साइड से टक्कर हो गई. इस दौरान पिकअप का एक साइड का चदरा पूरी तरीके से उखड़ गया.

तीन बुर्जुग और बच्ची की मौत: इस घटना में तीन बुर्जुग और एक छोटी बच्ची की मौत हो गई. तीन लोगों गंभीर रूप से घायल हैं. विंदा साहनी, उन्हीं के भाई चंदेव साहनी, बंधु साहनी और 10 वर्षीय चुलबुल कुमारी की मौत हो गई. सभी एक ही परिवार और रिश्तेदार हैं.