महेंद्रगढ़ में सड़क हादसा, हरियाणा रोडवेज और स्कूल बस में जोरदार टक्कर, 4 बच्चे घायल - ROAD ACCIDENT IN MAHINDRAGARH

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 26, 2025 at 1:49 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 2:38 PM IST 2 Min Read

महेंद्रगढ़: हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सड़क हादसा हो गया. राव तुलाराम चौक पर रोडवेज बस-स्कूल बस-ट्रैक्टर की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई. स्कूल बस में सवार 4 बच्चे घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने विद्यार्थियों को महेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल पहुंचाया. जहां पर बच्चों का उपचार जारी है. मौजूदा लोगों ने बताया कि रोडवेज बस चालक की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है. स्कूल के चार बच्चे घायल: सोमवार सुबह करीब 7 बजे नारनौल डिपो की रोडवेज बस महेंद्रगढ़ से चंडीगढ़ जा रही थी. जबकि निजी स्कूल बस चरखी दादरी की ओर से आ रही थी. वहीं, नारनौल की तरफ से टाइलों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी. इस दौरान राव तुलाराम चौक पर तीनों की आपस में भिड़ंत हो गई. जिसमें चार बच्चे घायल हो गए. यह सभी करीब 12-14 साल के बच्चे हैं. जो कि 7वीं से 8वीं कक्षा के बताए जा रहे हैं. महेंद्रगढ़ में सड़क हादसा (Etv Bharat)

