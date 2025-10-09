ETV Bharat / state

लोहरदगा में दो बाइकों के बीच भीषण टक्कर, मौके पर चली गई तीन लोगों की जान

लोहरदगा में भीषण सड़क हादसा हुआ है. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

road-accident-in-lohardaga-three-people-death
अस्पताल में मौजूद परिजन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 9, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लोहरदगा: जिला के भंडरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. इस घटना में तीन युवकों की मौके पर ही जान चली गई है. जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. इधर, घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

बाइक की टक्कर में हुआ हादसा

बताया जाता है कि मिजान अंसारी टाइफाइड का इलाज कराकर रांची से अपने दोस्त के साथ लोहरदगा लौट रहे थे. इसी दौरान कुंदो मैदान के पास विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक से उनकी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. बाइक पर सवार पांचों लोग सड़क पर गिर गए, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. यह घटना लोहरदगा-बेड़ो नेशनल हाईवे संख्या 143 एजी में हुई है.

मृतक की पहचान लोहरदगा राहत नगर निवासी कलाम अंसारी के पुत्र मिजान अंसारी (28 वर्ष), भंडरा थाना क्षेत्र के पंडरिया गांव निवासी फगुआ उरांव के पुत्र प्रकाश उरांव (25 वर्ष) व स्वर्गीय लालू उरांव के पुत्र मुकेश उरांव (27 वर्ष) के रूप में हुई है. वहीं, घायलों में लोहरदगा जोरी निवासी अबुल अंसारी के पुत्र इरफान अंसारी (25 वर्ष) और भंडरा थाना क्षेत्र के पंडरिया गांव निवासी फ़तलू उरांव का पुत्र गोविंदा उरांव शामिल हैं.

घायलों को किया गया रिम्स रेफर

इधर, घटना की सूचना मिलते ही भंडरा थाना प्रभारी रवि रंजन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और सभी घायलों को इलाज के लिए भंडरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां से घायलों का प्राथमिक इलाज कर उन्हें रिम्स भेज दिया गया. लोहरदगा के डीएसपी सुधीर प्रसाद साहू ने बताया कि एनएच 143 एजी में भंडारा थाना क्षेत्र के कुंदों के समीप दो बाइक के बीच हुई टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई है. जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: रामगढ़ में बस-ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत, शीशा तोड़कर यात्रियों को निकाला गया बाहर, ट्रक ड्राइवर की स्थिति नाजुक

रांची में स्कूल बस और स्कूटी में टक्कर, मंदिर जा रही छात्रा को रौंदा, बाल बाल बचा छोटा भाई

रामगढ़ के चुटूपालू घाटी पर भीषण सड़क हादसा, दो की मौत, ट्रक के उड़े परखच्चे

For All Latest Updates

TAGGED:

LOHARDAGA ROAD ACCIDENTROAD ACCIDENT IN LOHARDAGAलोहरदगा में सड़क हादसाLOHARDAGAROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.