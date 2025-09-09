ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में सड़क हादसा, ट्राले ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौत

कुरुक्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. तेज रफ्तार ट्राले ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. पुलिस जांच में जुटी.

Road accident in Kurukshetra
Road accident in Kurukshetra (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 9, 2025 at 3:54 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 4:06 PM IST

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. मंगलवार सुबह करीब 9 बजे पिंडारसी गांव के पास तेज रफ्तार ट्राले ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. हादसे में युवक की मौत हो गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया. पुलिस द्वारा परिजनों के बयान दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है.

सड़क हादसे में युवक की मौत: मृतक की पहचान गांव पिंडारसी के 32 वर्षीय दीपक पुत्र राजा राम के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि युवक किसी काम से कुरुक्षेत्र गया था. जब वह काम करके घर लौट रहा था, तो गांव के ही पास सामने से आ रहे एक ट्राले ने उसे टक्कर मार दी. हादसे में युवक बुरी तरह से घायल हो गया. राहगीरों द्वारा युवक को इलाज के लिए LNJP अस्पताल पहुंचाया गया. लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक युवक प्लंबर का काम करता था. मृतक की शादी हो चुकी थी और डेढ़ साल की बच्ची भी है.

कुरुक्षेत्र में सड़क हादसा (Etv Bharat)

आरोपी चालक मौके से फरार: ज्योतिसर चौकी प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि, पुलिस को हादसे की सूचना मिली थी. दीपक नामक युवक कुरुक्षेत्र से अपने गांव पिंडारसी जा रहा था. गांव के पास ही सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्राले ने उसे टक्कर मार दी. हादसे में उसकी मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. ट्राला चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने ट्राले को कब्जे में लिया है. आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है. एएसआई रणसिंह मामले की जांच कर रहे हैं. परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं. आगामी कार्रवाई जारी है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

ट्राले ने बाइक सवार को मारी टक्कर
ट्राले ने बाइक सवार को मारी टक्कर (Etv Bharat)

