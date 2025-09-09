ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में सड़क हादसा, ट्राले ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौत

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. मंगलवार सुबह करीब 9 बजे पिंडारसी गांव के पास तेज रफ्तार ट्राले ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. हादसे में युवक की मौत हो गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया. पुलिस द्वारा परिजनों के बयान दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है.

सड़क हादसे में युवक की मौत: मृतक की पहचान गांव पिंडारसी के 32 वर्षीय दीपक पुत्र राजा राम के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि युवक किसी काम से कुरुक्षेत्र गया था. जब वह काम करके घर लौट रहा था, तो गांव के ही पास सामने से आ रहे एक ट्राले ने उसे टक्कर मार दी. हादसे में युवक बुरी तरह से घायल हो गया. राहगीरों द्वारा युवक को इलाज के लिए LNJP अस्पताल पहुंचाया गया. लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक युवक प्लंबर का काम करता था. मृतक की शादी हो चुकी थी और डेढ़ साल की बच्ची भी है.