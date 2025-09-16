ETV Bharat / state

ड्यूटी से लौटते समय कार ने युवक को कुचला, मौत, पढ़ाई के साथ गार्ड की ड्यूटी करता था

कार ने युवक को कुचला ( ETV Bharat Kota )

रिवरफ्रंट पर ही ड्यूटी करने वाले बृजमोहन का कहना है कि आदित्य कॉलेज में पढ़ाई के साथ-साथ चंबल हेरिटेज रिवरफ्रंट पर भी सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था. उसकी ड्यूटी रात से सुबह तक थी. वह ड्यूटी खत्म करके अपने गांव जा रहा था. इस दौरान यह दुर्घटना हुई है. आदित्य परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा था. कभी-कभी डबल ड्यूटी भी करता था. इसके साथ ही काम मिलने पर हलवाई के साथ भी जाता था. अलवर में भी महिला की मौत : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक कार सोमवार देर करीब रात 1 बजे पिनान स्थित रेस्ट एरिया के पास खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसे में कार सवार महिला मुस्कान (पत्नी मनोज कुमार) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके बेटे आर्यन और बेटी आर्ची गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों बच्चों को उपचार के लिए पिनान के सीएचसी पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अलवर के राजीव गांधी जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया. यहां से दोनों घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया. मृतका का पोस्टमार्टम करने के लिए राजगढ़ थाना के एएसआई हीरालाल अलवर चिकित्सालय पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम की गई है.

