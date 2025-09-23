नवरात्रि पर कोंडागांव में सड़क दुर्घटना, श्रद्धालुओं को ट्रक ने रौंदा, दंतेश्वरी मंदिर जाते वक्त हुआ हादसा
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 23, 2025 at 7:15 PM IST
कोंडागांव: मंगलवार को दंतेवाड़ा में भीषण सड़क दुर्घटना हुई. इस हादसे में एक युवती की मौके पर मौत हो गई. दो लोग बुरी तरह घायल हैं. पुलिस ने बताया कि इस हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब 14 श्रद्धालुओं का एक जत्था माता दंतेश्वरी के दर्शन के लिए जा रहे थे.
नेशनल हाईवे 30 पर हुआ हादसा: यह हादसा नेशनल हाईवे 30 पर हुआ. चश्मदीदों ने बताया कि कुल 14 श्रद्धालुओं की टोली पैदल यात्रा पर थी. इस दौरान जब जत्था दहिकोंगा कोल्ड स्टोरेज के पास खिचड़ी प्रसाद खाकर आगे बढ़ रहा था. इसी बीच दोपहर लगभग 3:30 बजे पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात ट्रैक्टर ने श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी. इस घटना में कांटागांव निवासी महादई नेताम की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की वजह से सदबती मंडावी और ललिता मरकाम गंभीर रूप से घायल हो गई हैं.
महिला की हालत बेहद नाजुक: घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल कोंडागांव भेजा गया. डॉक्टरों के अनुसार ललिता मरकाम की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है.
हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. कोंडागांव सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है- वीरेंद्र कुमार सोरी, पदयात्री, काटागांव
नवरात्रि पर हादसा बेहद दुखद: नवरात्रि के दूसरे दिन हुआ यह हादसा बेहद दुखद है. लोगों ने बताया कि सड़क पर आज के दौर में पैदल चलना काफी खतरनाक हो गया है. श्रद्धा से भरी यह यात्रा अचानक दर्दनाक हादसे में बदल गई. लोगों में इस हादसे के बाद मातम है.