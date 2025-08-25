ETV Bharat / state

कैथल में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल , पिकअप वैन की हरियाणा रोडवेज बस से हुई जबरदस्त टक्कर - KAITHAL ROAD ACCIDENT

कैथल में रोडवेज बस और पिकअप वैन की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई. कई लोग घायल हो गए.

road Accident in Kaithal
कैथल में भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 25, 2025 at 10:29 AM IST

Updated : August 25, 2025 at 12:22 PM IST

कैथल: कैथल में सोमवार सुबह भयानक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई. सभी बठिंडा से कुरुक्षेत्र आ रहे थे. इस दौरान उनकी पिकअप चंडीगढ़ जा रही रोडवेज से टकराई. हादसे में कई लोग घायल हुए हैं. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. फिलहाल सभी का उपचार चल रहा है. वहीं, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पिकअप वैन और रोडवेज बस में भीषण टक्कर: दरअसल, पंजाब के बठिंडा से कुछ लोग पिकअप वैन से पिहोवा में गुरुद्वारा में होने वाले एक कार्यक्रम में जा रहे थे. जैसे ही पिकअप गांव क्योड़क के पास पहुंची, उसी समय एक रोडवेज बस से पिकअप की जबरदस्त टक्कर हो गई. इसके बाद पिकअप पलट गई. हादसे वाली बस हरियाणा रोडवेज की बस थी, जो कि आदमपुर से चंडीगढ़ जा रही थी.

लंगर के बाद लौट रहे थे सभी: घायलों की मानें तो ये लोग रविवार को बठिंडा से कुरुक्षेत्र के पिहोवा के लिए रवाना हुए थे. रात होने के कारण कैथल के नीम साहब गुरुद्वारा में रुक गए. सुबह यहां से लंगर प्रसाद खाने के बाद पिहोवा के लिए रवाना हुए. जैसे ही ये लोग क्योडक गांव में रिलायंस पंप के पास पहुंचे तो रोडवेज बस ने उनकी पिकअप वैन को टक्कर मार दी.

कैथल भीषण सड़क हादसा में 4 लोगों की मौत (Etv Bharat)

पेवे बाबा जीवन सिंह जी बरसी में आए थे सभी: इस पूरे मामले में कैथल गुरुद्वारा के सेवादार हरभजन सिंह ने बताया ये सभी जैतोमंडी से आए थे. पेवे बाबा जीवन सिंह जी की बरसी थी. उसी कार्यक्रम में आए हुए थे. रात में रुके थे. जगह कम होने के कारण सभी शाम को कैथल नीम साहब गुरुद्वारा में आ गए. यहां से सुबह करीब 6 बजे ये पिहोवा की तरफ चल पड़े. क्योडक गाव के पास रोडवेज बस की इनके वाहन से टक्कर हो गई. वाहन में 5 लोग थे. 4 की मौत हो गई. एक की हालत गंभीर बनी हुई है.

3 घायल चंडीगढ़ PGI रेफर: हादसे में घायल तीन लोगों की हालत गंभीर है. घायलों को पहले कैथल के सिविल अस्पताल में लाया गया. हालांकि हालत गंभीर होने के कारण 65 वर्षीय तारा सिंह, 70 वर्षीय कुलवंत और 55 वर्षीय मंदर सिंह को चंडीगढ़ PGI रेफर कर दिया गया हैं.

हादसे में कई लोग घायल: इधर, हादसे के बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. सभी घायलों का उपचार चल रहा है. वहीं, सदर थाना पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

Last Updated : August 25, 2025 at 12:22 PM IST

