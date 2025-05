ETV Bharat / state

कैथल में सड़क हादसा: खेत में पलटी सवारियों से भरी बस, 35 यात्री घायल - KAITHAL ROAD ACCIDENT

कैथल: हरियाणा के कैथल में सड़क हादसा हो गया. ट्रक को साइड देते वक्त रोडवेज बस का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क किनारे खेत में जा गिरी. इस हादसे में बस में सवार 35 लोग घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस जगह ये हादसा हुआ. वहां सडक किनारे की मिट्टी कच्ची थी. जैसे ही बस ने ट्रक को साइड दी, तो बस का पहिया मिट्टी में धंस गया और बस खेत में पलट गई. कैथल में सड़क हादसा: स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई. कैथल पुलिस के मुताबिक सभी घायलों को कैथल के अलग-अलग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. बताया जा रहा है कि बस जींद के नरवाना जा रही थी. कैथल के जखोली-कसान गांव के बीच ये हादसा हुआ. कैथल में सड़क हादसा: खेत में पलटी सवारियों से भरी बस, 35 यात्री घायल (Kaithal road accident) खेत में पलटी रोडवेज बस: मौके पर मौजूद रहे लोगों ने बताया कि बस करोड़ा से नरवाना की नियमित सेवा पर थी. बस सुबह करोड़ा से निकली थी. इसी दौरान जब बस कसान गांव के पास पहुंची तो सामने से एक ट्रक आ गया. लोगों का कहना है कि गांव के बीच सड़क संकरी है. जब सामने से ट्रक आ गया, तो बस ने उसे साइड देने की कोशिश की. इस दौरान बस का पहिया मिट्टी में धंस गया और बस खेत में पलट गई.

