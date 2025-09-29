ETV Bharat / state

हरदोई में भीषण सड़क हादसा; सड़क किनारे खड़े एक परिवार के 5 लोगों को पिकअप ने रौंदा, 2 बच्चे भी शामिल

हरदोई में सड़क हादसा. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 29, 2025 at 6:35 PM IST 2 Min Read