हरदोई में भीषण सड़क हादसा; सड़क किनारे खड़े एक परिवार के 5 लोगों को पिकअप ने रौंदा, 2 बच्चे भी शामिल
एक बाइक से मुंडन संस्कार के बाद घर लौट रहा था परिवार, सुरसा थाना क्षेत्र में हुआ हादसा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 6:35 PM IST
हरदोईः जिले के सुरसा थाना क्षेत्र में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. बिलग्राम रोड पर तिराहे के पास खड़े एक पूरे परिवार को तेज रफ्तार पिकअप बेरहमी से रौंद दिया. हादसे में पति-पत्नी, उनकी बेटी और बेटी के दो बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. परिवार मुंडन संस्कार के बाद घर लौट रहा था और सड़क किनारे अपनी बाइक के पास खड़ा होकर पानी पी रहा था.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप डाला तेज रफ्तार में आ रहा था और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पहले पिकअप ने बैरियर तोड़ा फिर सभी पांचों को रौद दिया. घटना की सूचना मिलते ही सुरसा पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. हादसे की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और घटना की जानकारी ली. इस हृदयविदारक हादसे से पूरे इलाके में मातम पसर गया है.
थाना सुरसा क्षेत्रांतर्गत घटित सड़क दुर्घटना में 05 व्यक्तियों की मृत्यु होने के संबंध में @dmhardoi व #SPhardoi द्वारा जिलाचिकित्सालय हरदोई में मृतकों के परिजनों से वार्ता कर न्यायोचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया तथा मृतक के परिजनों को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया गया#UPPolice pic.twitter.com/VJ40ZnWecj— Hardoi Police (@hardoipolice) September 29, 2025
डीएम अनुनय झा ने बताया कि सुरसा थाना क्षेत्र के तिराहे पर एक बाइक पर एक पुरुष, दो महिलाएं और दो बच्चे जा रहे थे. तभी बाइक और डाला की टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार पाचों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. डीएम ने बताया कि हादसे में संतराम (30), पत्नी संगीता (28), संतराम की बहन मोहिनी (32) और उसकी 2 साल की बेटी गौरी, मोहिनी की ननद का 9 महीने का बेटे वासु की मौत हुई है. मोहिनी के बच्चे का ही मुंडन था. संतराम जिगनिया खुर्द थाना टड़यावा के रहने वाले थे. जबकि मोहिनी भीठा थाने के सुरसा और 9 महीने का वासु पुत्र राजेश कन्नौज के रहने वाले थे. फिलहाल पिकअप चालक फरार है. पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है. मृतकों के परिजनों को जो भी मदद होगी, वह दिलाई जाएगी.
इसे भी पढ़ें- फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, जिंदा जले पति-पत्नी, बेटा दूसरे शहर में करता है नौकरी