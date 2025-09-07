ETV Bharat / state

ड्यूटी से लौट रहे हरियाणा पुलिस के एसपीओ की कार की टक्कर से मौत, यूटर्न लेते समय हुआ भीषण हादसा

हरियाणा पुलिस के एसपीओ की कार की टक्कर से मौत ( Etv Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद दिल्ली–मुंबई–बड़ोदरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन पर देर रात हुए सड़क हादसे में खेड़ी थाने में तैनात एसपीओ ईतेंद्र प्रसाद (40) की मौत हो गई. हादसा शनिवार-रविवार की रात करीब 1:30 बजे एत्मादपुर पुल के पास हुआ. ईतेंद्र अपनी ड्यूटी खत्म कर इलेक्ट्रिक स्कूटी से मोडबंद, बदरपुर स्थित अपने घर लौट रहे थे.

यूटर्न कट पर तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर

जानकारी के मुताबिक, जैसे ही वे यूटर्न कट पर पहुंचे, पीछे से तेज रफ्तार में आ रही कार ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ईतेंद्र कार के अगले हिस्से में फंस गए और कार डिवाइडर से टकराते हुए ग्रिल में जा भिड़ी. हादसे में मौके पर ही उनकी मौत हो गई, वहीं कुछ देर बाद उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई. कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद कार चालक और उसका साथी मौके पर कार छोड़कर फरार हो गए.राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

कार चालक के खिलाफ केस दर्ज

सेक्टर-31 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया. मृतक के भाई जितेंद्र ने बयान दर्ज कराए, जिसके आधार पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे डिटेन कर लिया है. थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आगे की जांच की जा रही है.