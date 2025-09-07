ETV Bharat / state

ड्यूटी से लौट रहे हरियाणा पुलिस के एसपीओ की कार की टक्कर से मौत, यूटर्न लेते समय हुआ भीषण हादसा

फरीदाबाद में एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन पर देर रात हुए सड़क हादसे में खेड़ी थाने में तैनात एसपीओ ईतेंद्र प्रसाद की मौत हो गई.

ROAD ACCIDENT IN FARIDABAD
हरियाणा पुलिस के एसपीओ की कार की टक्कर से मौत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 7, 2025 at 6:06 PM IST

2 Min Read

फरीदाबाद: फरीदाबाद दिल्ली–मुंबई–बड़ोदरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन पर देर रात हुए सड़क हादसे में खेड़ी थाने में तैनात एसपीओ ईतेंद्र प्रसाद (40) की मौत हो गई. हादसा शनिवार-रविवार की रात करीब 1:30 बजे एत्मादपुर पुल के पास हुआ. ईतेंद्र अपनी ड्यूटी खत्म कर इलेक्ट्रिक स्कूटी से मोडबंद, बदरपुर स्थित अपने घर लौट रहे थे.

यूटर्न कट पर तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर

जानकारी के मुताबिक, जैसे ही वे यूटर्न कट पर पहुंचे, पीछे से तेज रफ्तार में आ रही कार ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ईतेंद्र कार के अगले हिस्से में फंस गए और कार डिवाइडर से टकराते हुए ग्रिल में जा भिड़ी. हादसे में मौके पर ही उनकी मौत हो गई, वहीं कुछ देर बाद उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई. कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद कार चालक और उसका साथी मौके पर कार छोड़कर फरार हो गए.राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

कार चालक के खिलाफ केस दर्ज

सेक्टर-31 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया. मृतक के भाई जितेंद्र ने बयान दर्ज कराए, जिसके आधार पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे डिटेन कर लिया है. थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आगे की जांच की जा रही है.

अपने पीछे 2 बेटियों को छोड़ गए एसपीओ

मृतक के भाई जितेंद्र ने बताया कि ईतेंद्र ढाई साल पहले आर्मी से रिटायर हुए थे और पिछले एक साल से हरियाणा पुलिस में एसपीओ के पद पर खेड़ी थाना में तैनात थे. उनके परिवार में पत्नी और दो छोटी बेटियां हैं, जिनकी उम्र लगभग 5 और 8 साल है. परिवार मोडबंद, बदरपुर में रहता है. जितेंद्र ने यह भी बताया कि हादसे वाले दिन उनके पिता, जो पिछले आठ साल से बीमार हैं, को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर घर लाया गया था. उसी शाम ईतेंद्र अपनी ड्यूटी पर गए थे और रात ड्यूटी खत्म कर लौटते समय यह दर्दनाक हादसा हो गया.

पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी. कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इसे भी पढ़ें- करनाल में सड़क हादसा, एक की मौत, CCTV में कैद हुआ भयानक मंजर, 2 गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

फरीदाबाद में एक्सीडेंटफरीदाबाद में पुलिसकर्मी की मौतफरीदाबाद एक्सप्रेसवे पर हादसाफरीदाबाद में कार की बाइक से टक्करROAD ACCIDENT IN FARIDABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.