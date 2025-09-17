दुर्ग में रफ्तार का कहर, कंटेनर ने मवेशियों को रौंदा, बजरंग दल ने आंदोलन की दी धमकी
दुर्ग भिलाई में बुधवार को हादसा हुआ. इस हादसे में कुल 8 मवेशियों की मौत हो गई. घटना पर बजरंग दल ने नाराजगी जताई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 17, 2025 at 1:52 PM IST
दुर्ग: छत्तीसगढ़ की स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में सड़क सुरक्षा का मुद्दा गहराता जा रहा है. बुधवार की तड़के सुबह एक सड़क हादसे में 8 मवेशियों की मौत हो गई. इस घटना के बाद कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और कंटेनर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों से इस घटना के बारे में जानकारी हासिल की और आगे की जांच में जुट गई है.
राजनांदगांव से दुर्ग आ रही थी कंटेनर: मंगलवार देर रात को राजनांदगांव से ट्रक दुर्ग के लिए रवाना हुई. इस दौरान बाफना टोल प्लाजा के पास ट्रक ने सड़क किनारे मौजूद मवेशियों को रौंद दिया. सभी आठों गायों की मौके पर मौत हो गई. इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई. इतनी भारी संख्या में गायों की मौत के बाद लोगों में आक्रोश दिखा.
कंटेनर चालक पर लापरवाही के आरोप: घटना के वक्त मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया है कि ड्राइवर कंटेनर को तेज रफ्तार में चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है. प्रत्यक्षदर्शियों ने इस घटना के बाद पुलिस और अन्य सामाजिक संगठनों को सूचना दी. उसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. लोगों ने कंटेनर के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.
इस तरह की घटनाएं लापरवाह ड्राइविंग का नतीजा है. इस घटना में प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. मृत गायों को कार्यकर्ताओं और प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया है. हम जिला प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि अगर ऐसी घटनाएं नहीं रुकी तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा- सौरभ देवांगन, दुर्ग जिला संयोजक, विश्व हिंदू परिषद
पुलिस ने कंटेनर मालिक की पतासाजी भी शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हम ड्राइवर का मेडिकल टेस्ट करवा रहे हैं, जिससे उसके नशे में होने की पुष्टि होगी.