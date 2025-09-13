ETV Bharat / state

खाटू श्याम से लौट रहे श्रद्धालुओं के ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर, 1 की मौत, 18 घायल

धौलपुर : एनएच 123 पर शनिवार तड़के खाटू श्याम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी. दुर्घटना में एक श्रद्धालु की मौत हो गई है और करीब 18 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं. इन्हें स्थानीय सैपऊ थाना पुलिस ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है. पांच श्रद्धालुओं की नाजुक स्थिति होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है. सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं.

एएसआई अजय सिंह ने बताया हादसा शनिवार तड़के सैपऊ बाईपास स्थिति कदम खंडी हनुमान जी मंदिर के पास हुआ है. ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार महिला पुरुष और बच्चे खाटू श्याम दर्शन कर मध्य प्रदेश जा रहे थे. ट्रैक्टर ट्रॉली को हाईवे किनारे खड़ा कर कुछ लोग लघु शंका के लिए चले गए थे. इसी दौरान भरतपुर की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी. इस घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई. स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से सैपऊ सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. उपचार के दौरान एक व्यक्ति यादराम ने दम तोड़ दिया है.

