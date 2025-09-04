धौलपुर: दौसा के पास सड़क हादसे में मारे गए कांस्टेबल चालक संदीप शर्मा को शहीद का दर्जा दिलाने और परिवार को आर्थिक पैकेज की मांग लेकर प्रदर्शन किया गया. जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद संदीप का शव लेकर धौलपुर पुलिस बुधवार देर रात यहां पहुंची. रात होने के कारण शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.परिजन और रिश्तेदार गुरुवार को मोर्चरी पहुंचे और शव लेने से इनकार कर दिया. परिजनों का आरोप है कि करीब 1100 किमी सफर के लिए मात्र एक चालक को पुलिस लाइस से भेजा गया, जबकि लंबी दूरी देखते दो चालक भेजे जाने चाहिए थे. एडिशनल एसपी मनोज शर्मा एवं सीओ सिटी मुनेश कुमार मीणा परिजनों से समझाइश कर रहे हैं.

इधर, कांस्टेबल संदीप की मौत से धौलपुर पुलिस बेड़े में शोक की लहर है. पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने मृतक कांस्टेबल के परिजनों को शोक संवेदनाएं व्यक्त की. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि संदीप अपने फर्ज और ड्यूटी के प्रति हमेशा जिम्मेदारी के साथ काम करते थे. पुलिस विभाग के प्रति उनकी ड्यूटी एवं जिम्मेदारी को हमेशा याद किया जाएगा. एसपी ने बताया कि संदीप का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा.

वहीं, परिजनों ने बताया कि पुलिस वाहन के चालक संदीप शर्मा ने सेहत का हवाला देते हुए इतने लंबे सफर पर जाने से मना किया था, लेकिन पुलिस लाइन से जबरन ड्यूटी लगाकर नागौर जिले में बंदी लेकर भेजा गया. परिजनों में पुलिस सिस्टम के प्रति भारी नाराजगी देखी गई. परिजनों ने कहा कि कांस्टेबल संदीप को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए. परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

यह है मामला: धौलपुर पुलिस लाइन से चालानी गार्ड मंगलवार को नागौर जेल में बंद कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को पेशी के लिए ला रहे थे. रात करीब 9 बजे गाड़ी से धौलपुर रवाना हुए कि दौसा जिले में जयपुर-आगरा हाईवे पर कालाखोह के नजदीक ट्रक से पुलिस गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई. दौसा पुलिस ने हादसे में घायल एएसआई भंवर सिंह, हेड कांस्टेबल ईश्वर प्रसाद, कांस्टेबल चालक संदीप शर्मा, कांस्टेबल धर्मेंद्र, राजेश एवं शशि के साथ बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को अस्पताल पहुंचाया. इलाज के दौरान कांस्टेबल संदीप शर्मा ने दम तोड़ दिया, अन्य घायलों का जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज चल रहा है. दौसा पुलिस उपाधीक्षक रविप्रकाश शर्मा ने बताया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. ट्रक चालक की तलाश है.