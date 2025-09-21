खड़े कंटेनर में घुसी कार के उड़े परखच्चे, गुजरात निवासी दो लोगों की मौत
चित्तौड़गढ़ में कार एक कंटेनर में जा घुसी. हादसे में गुजरात के दो लोगों की मौत हो गई.
Published : September 21, 2025 at 10:41 AM IST
चित्तौड़गढ़ : जिले में रविवार तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ है. चित्तौड़गढ़-उदयपुर सिक्स लेन पर खड़े कंटेनर में घुसने से कार के परखच्चे उड़ गए. कार में सवार महिला एवं पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों की पहचान के आधार पर परिजनों को सूचित किया गया है. फिलहाल दोनों के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है.
भदेसर थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक धर्मराज मीणा ने बताया कि यह हादसा चित्तौड़गढ़-उदयपुर सिक्स लेन पर तड़के करीब 5.15 बजे हुआ. कार सवार दो लोग चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर जा रहे थे. इस दौरान हाज्याखेड़ी पुलिया के निकट कृष्णा होटल के सामने खड़े कंटेनर में इनकी कार घुस गई. कार की गति तेज होने के कारण इसके आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. साथ ही कार कंटेनर में फंस गई थी. तेज आवाज से होटल का स्टाफ एवं कुछ ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए. साथ ही जाम भी लग गया. इसकी सूचना मिलने पर भदेसर थाने से एएसआई निहाल सिंह मौके पर पहुंचे. यहां क्रेन की सहायता से कंटेनर में घुसी कार को निकाला, जिसके आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था. दोनों वाहनों को हटाकर मौके पर लगे जाम को खुलवाया. साथ ही कार सवार महिला एवं पुरुष के शव को भी निकाला.
पढ़ें. कोटा: टक्कर के बाद बाइक पर पलटी बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली, दो की मौत
भदेसर सीआई धर्मराज मीणा भी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली. मौके पर मिली आईडी एवं मोबाइल के आधार पर परिजनों को सूचना की. दोनों के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है, जिनका परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम होगा. भदेसर सीआई धर्मराज मीणा ने बताया कि इनकी पहचान आधार कार्ड से गुजरात में छोटा उदयपुर निवासी दिलीप कुमार पागी व किंजल बामणिया के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को भी जब्त कर लिया है. पुलिस की मृतक के भाई से बात हुई है. परिजनों के आने पर शव दिखा कर शिनाख्त होगी. मृतक महिला एवं पुरुष में क्या रिश्ता है इसकी जानकारी भी परिजनों के आने पर ही होगी. थानाधिकारी ने बताया कि कंटेनर चालक ने होटल देख कर सड़क किनारे ही वाहन खड़ा कर दिया था. इसका वाहन लेन से अंदर था. आशंका है कि ओवरटेक या सुबह जल्दी के समय में नींद की झपकी आने से हादसा हुआ हो.