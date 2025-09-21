ETV Bharat / state

खड़े कंटेनर में घुसी कार के उड़े परखच्चे, गुजरात निवासी दो लोगों की मौत

चित्तौड़गढ़ : जिले में रविवार तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ है. चित्तौड़गढ़-उदयपुर सिक्स लेन पर खड़े कंटेनर में घुसने से कार के परखच्चे उड़ गए. कार में सवार महिला एवं पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों की पहचान के आधार पर परिजनों को सूचित किया गया है. फिलहाल दोनों के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है.

भदेसर थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक धर्मराज मीणा ने बताया कि यह हादसा चित्तौड़गढ़-उदयपुर सिक्स लेन पर तड़के करीब 5.15 बजे हुआ. कार सवार दो लोग चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर जा रहे थे. इस दौरान हाज्याखेड़ी पुलिया के निकट कृष्णा होटल के सामने खड़े कंटेनर में इनकी कार घुस गई. कार की गति तेज होने के कारण इसके आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. साथ ही कार कंटेनर में फंस गई थी. तेज आवाज से होटल का स्टाफ एवं कुछ ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए. साथ ही जाम भी लग गया. इसकी सूचना मिलने पर भदेसर थाने से एएसआई निहाल सिंह मौके पर पहुंचे. यहां क्रेन की सहायता से कंटेनर में घुसी कार को निकाला, जिसके आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था. दोनों वाहनों को हटाकर मौके पर लगे जाम को खुलवाया. साथ ही कार सवार महिला एवं पुरुष के शव को भी निकाला.