चतरा में भीषण सड़क हादसा, दो बाइकों की टक्कर में तीन की मौत

ETV Bharat / state

चतरा: जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में तलाशा स्कूल के समीप शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर के कारण यह दर्दनाक घटना घटी. मृतकों में से एक की पहचान गोवा खुर्द गांव निवासी वीरेंद्र उर्फ बिल्ला गंझू के रूप में हुई है, जो एक बस में कंडक्टर का काम करता था. अन्य दो मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है.

पिकेट थाना प्रभारी राहुल दुबे ने बताया कि हादसा तलाशा स्कूल के पास हुआ, जहां दो मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं. टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. अन्य मृतकों की शिनाख्त के लिए पुलिस आसपास के क्षेत्रों में जांच कर रही है.

गांव में मातम का माहौल

वीरेंद्र की मौत की खबर सुनकर गोवा खुर्द गांव में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों के अनुसार, वीरेंद्र एक मिलनसार और मेहनती व्यक्ति था, जिसकी अचानक मृत्यु ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया. हादसे की खबर फैलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हो गए.

पुलिस की कार्रवाई

घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए तफ्तीश तेज कर दी है.