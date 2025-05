ETV Bharat / state

दादरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में दो भाइयों की दर्दनाक मौत - CHARKHI DADRI ROAD ACCIDENT

दादरी में भीषण सड़क हादसा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 12, 2025 at 12:35 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 1:07 PM IST 2 Min Read

चरखी दादरी: चरखी दादरी जिले के गांव कारी रूपादास के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब दोनों भाई बाइक पर सवार होकर मजदूरी के लिए जा रहे थे. अचानक उनकी बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. पुलिस ने मृतकों के शवों का दादरी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. सड़क हादसे में दो भाईयों की मौत: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गांव कारी रूपा आदु निवासी सचिन ने अभी12वीं की परीक्षा दी थी और प्रदीप मजूदरी करता था. देर रात दोनों बाइक पर सवार होकर किसी काम से बाढड़ा की ओर गए थे. जैसे ही वे गांव कारी रूपादास में पहुंचे तो उनके आगे से जा रही ट्रैक्टर ने धर्मकांटा के पास अचानक ब्रेक लगा दी और उनकी बाइक पीछे ट्रॉली में जा लगी. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर चोटें आईं. घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए दादरी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. घायलों के अस्पताल पहुंचाने के बाद डॉक्टरों ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया. दादरी में सड़क हादसा (ETV Bharat) दोनों भाई करते थे मजदूरी: इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई. मृतक के परिजन ओमप्रकाश और संदीप ने बताया कि दोनों चचेरे भाई मजदूरी का काम करते थे. शाम के समय घर से काम के लिए निकले थे. घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया. ट्रैक्टर चालक फरार: वहीं, इस बारे में एएसआई सोमवीर ने बताया कि मृतक के भाई के बयान के आधार पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है. पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है. ये भी पढ़ें:करनाल के कृष्णा मंदिर में AC फटने से लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक

Last Updated : May 12, 2025 at 1:07 PM IST