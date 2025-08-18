ETV Bharat / state

कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत, 3 की मौत - ROAD ACCIDENT

कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर दो ट्रकों के बीच भिड़ंत हो गई. इसमें तीन लोगों की मौत हुई है.

दो ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत
दो ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2025 at 9:38 AM IST

Updated : August 18, 2025 at 9:51 AM IST

2 Min Read

बूंदी : कोटा से लालसोट मेगा हाईवे पर जिले के लाखेरी थाना इलाके में दो ट्रक के बीच आमने-सामने की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई. थाना इलाके के देव नगर में रविवार रात 11:30 बजे के आसपास यह दुर्घटना हुई. हादसा इतना भीषण था कि ट्रक आपस में ही फंस गए, जिसके भीतर कई लोग सवार थे. काफी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया. इनमें से दो लोगों की मौत लाखेरी में हो गई, जबकि एक को कोटा रेफर किया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया. दो घायलों का लाखेरी में उपचार चल रहा है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

लाखेरी थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबूलाल नागर ने बताया कि तेज गति में होने के चलते ही दोनों ट्रक में आमने-सामने की टक्कर हुई है. इसके बाद दोनों वहां एक दूसरे में फंस गए थे. दो ट्रकों की मदद से दोनों को अलग किया गया और उनमें फंसे हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया.

पढ़ें. झालावाड़ में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, महिला की मौत, 20 से ज्यादा घायल

लाखेरी थाने के हेड कांस्टेबल सोहनलाल ने बताया कि कोटा से सवाई माधोपुर की तरफ जा रहे ट्रक में प्याज भरा हुआ था. इसका चालक 42 वर्षीय कैलाश गुर्जर और खलासी 36 वर्षीय राजेश गुर्जर की मौत हुई है. इसके अलावा इसमें झालावाड़ निवासी 32 वर्षीय राकेश की भी मौत हो गई है. वहीं, एक अन्य सवार 32 वर्षीय शोभाराम मेघवाल भी घायल हुआ है. इस ट्रक में प्याज झालावाड़ से भरा गया था.

दूसरी तरफ सवाई माधोपुर से कोटा की तरफ आ रहे ट्रक में पशु आहार भरा हुआ था. इस ट्रक के खलासी सवाई माधोपुर के खंडार निवासी 18 वर्षीय सौरभ घायल हो गया, जबकि इसका चालक 27 वर्षीय सोहन सिंह के हल्की-फुल्की चोट आई है. घायलों का इलाज चल रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बूंदी : कोटा से लालसोट मेगा हाईवे पर जिले के लाखेरी थाना इलाके में दो ट्रक के बीच आमने-सामने की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई. थाना इलाके के देव नगर में रविवार रात 11:30 बजे के आसपास यह दुर्घटना हुई. हादसा इतना भीषण था कि ट्रक आपस में ही फंस गए, जिसके भीतर कई लोग सवार थे. काफी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया. इनमें से दो लोगों की मौत लाखेरी में हो गई, जबकि एक को कोटा रेफर किया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया. दो घायलों का लाखेरी में उपचार चल रहा है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

लाखेरी थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबूलाल नागर ने बताया कि तेज गति में होने के चलते ही दोनों ट्रक में आमने-सामने की टक्कर हुई है. इसके बाद दोनों वहां एक दूसरे में फंस गए थे. दो ट्रकों की मदद से दोनों को अलग किया गया और उनमें फंसे हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया.

पढ़ें. झालावाड़ में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, महिला की मौत, 20 से ज्यादा घायल

लाखेरी थाने के हेड कांस्टेबल सोहनलाल ने बताया कि कोटा से सवाई माधोपुर की तरफ जा रहे ट्रक में प्याज भरा हुआ था. इसका चालक 42 वर्षीय कैलाश गुर्जर और खलासी 36 वर्षीय राजेश गुर्जर की मौत हुई है. इसके अलावा इसमें झालावाड़ निवासी 32 वर्षीय राकेश की भी मौत हो गई है. वहीं, एक अन्य सवार 32 वर्षीय शोभाराम मेघवाल भी घायल हुआ है. इस ट्रक में प्याज झालावाड़ से भरा गया था.

दूसरी तरफ सवाई माधोपुर से कोटा की तरफ आ रहे ट्रक में पशु आहार भरा हुआ था. इस ट्रक के खलासी सवाई माधोपुर के खंडार निवासी 18 वर्षीय सौरभ घायल हो गया, जबकि इसका चालक 27 वर्षीय सोहन सिंह के हल्की-फुल्की चोट आई है. घायलों का इलाज चल रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Last Updated : August 18, 2025 at 9:51 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN BUNDICOLLISION BETWEEN TWO TRUCKSACCIDENT ON KOTA LALSOT HIGHWAYदो ट्रकों में भिड़ंतROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

अब सस्ती मिलेंगी कार और बाइक? सरकार बदलने जा रही है GST टैक्स रेट!

6 महीने से पहले नौकरी छोड़ी तो नहीं मिलेगा ₹15,000 का लाभ? जानें PM विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ी जरूरी बातें

अब उड़ान भरेगा इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल, इंडियन ऑयल बनाएगा एविएशन फ्यूल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.