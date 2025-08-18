बूंदी : कोटा से लालसोट मेगा हाईवे पर जिले के लाखेरी थाना इलाके में दो ट्रक के बीच आमने-सामने की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई. थाना इलाके के देव नगर में रविवार रात 11:30 बजे के आसपास यह दुर्घटना हुई. हादसा इतना भीषण था कि ट्रक आपस में ही फंस गए, जिसके भीतर कई लोग सवार थे. काफी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया. इनमें से दो लोगों की मौत लाखेरी में हो गई, जबकि एक को कोटा रेफर किया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया. दो घायलों का लाखेरी में उपचार चल रहा है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

लाखेरी थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबूलाल नागर ने बताया कि तेज गति में होने के चलते ही दोनों ट्रक में आमने-सामने की टक्कर हुई है. इसके बाद दोनों वहां एक दूसरे में फंस गए थे. दो ट्रकों की मदद से दोनों को अलग किया गया और उनमें फंसे हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया.

पढ़ें. झालावाड़ में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, महिला की मौत, 20 से ज्यादा घायल

लाखेरी थाने के हेड कांस्टेबल सोहनलाल ने बताया कि कोटा से सवाई माधोपुर की तरफ जा रहे ट्रक में प्याज भरा हुआ था. इसका चालक 42 वर्षीय कैलाश गुर्जर और खलासी 36 वर्षीय राजेश गुर्जर की मौत हुई है. इसके अलावा इसमें झालावाड़ निवासी 32 वर्षीय राकेश की भी मौत हो गई है. वहीं, एक अन्य सवार 32 वर्षीय शोभाराम मेघवाल भी घायल हुआ है. इस ट्रक में प्याज झालावाड़ से भरा गया था.

दूसरी तरफ सवाई माधोपुर से कोटा की तरफ आ रहे ट्रक में पशु आहार भरा हुआ था. इस ट्रक के खलासी सवाई माधोपुर के खंडार निवासी 18 वर्षीय सौरभ घायल हो गया, जबकि इसका चालक 27 वर्षीय सोहन सिंह के हल्की-फुल्की चोट आई है. घायलों का इलाज चल रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.