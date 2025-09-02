पटना : बिहार में जरा संभलकर चलें. यहां रोज सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की जान जाती है. दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की नई रिपोर्ट 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023' ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. इस रिपोर्ट से साफ होता है कि प्रदेश में ओवर स्पीड के कारण सबसे ज्यादा मौत होती है.

सड़क हादसे में ज्यादातर पुरुषों की मौत : अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2023 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कुल 8,873 लोग मारे गए. जिनमें 7,036 पुरुष और 1,837 महिलाएं शामिल हैं. मतलब कुल मौतों में लगभग 80% पुरुष (8,873 में से 7,036) थे.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

हर घंटे सड़क दुर्घटना में हो रही मौत : इस सरकारी आंकड़े को देखें तो प्रतिदिन 24 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं. मतलब हर घंटे बिहार में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान जा रही है. दुखद बात यह है कि मरने वालों में ज्यादातर युवा ही शामिल हैं. 18 वर्ष से 35 वर्ष के कुल 3,958 युवाओं की मौतें हुईं. यह कुल मरने वालों का लगभग 45% है.

यही नहीं MoRTH की रिपोर्ट को अगर गौर से देखें तो हम पाते हैं कि बाइक सवार और पैदल चलने वालों की ज्यादा जान जाती है. भीषण सड़क दुर्घटना और उससे मौत के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तेज गति से गाड़ी चलाना होता है. इसके बाद गलत दिशा से जाने के कारण भी लोगों की अच्छी खासी जान जाती है. बिहार के लिए राहत की बात यह है कि यहां शराबबंदी की वजह से ड्रिंग एंड ड्राइव के कारण कम दुर्घटनाएं होती हैं.

NH पर मौतों की संख्या : 2022 में, राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना से कुल 61,038 मौतें हुईं. इनमें से बिहार में 3,953 मौतें हुईं, जो राष्ट्रीय औसत का कुल 6.5% था. वहीं 2023 में, देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना-संबंधी मौतों की संख्या बढ़कर 63,112 हो गई. बिहार में 4,078 मौतें दर्ज की गईं, जो कुल आंकड़ों में 6.5% था.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

काबू पाने के लिए लगातार हो रही कोशिश : ऐसा नहीं है कि इसपर काबू पाने के लिए कोशिश नहीं की जा रही है. ट्रैफिक पुलिस के स्तर से की गई सघन जांच और बेतरतीब तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है. राज्य में मौजूद सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक यानी सिर्फ 7 महीने में नियमों की अनदेखी कर बेतरतीब तरीके से वाहन चलाने वाले 1 लाख 73 हजार 143 लोगों के चालान कटे, जिससे 26 करोड़ 27 लाख रुपये जुर्माना के तौर पर वसूला गया.

तेज रफ्तार लोगों की ले रही जान : इसमें सबसे ज्यादा ओवरस्पीडिंग या निर्धारित गति से अधिक स्पीड पर वाहन चलाने की वजह से चालान काटे गए हैं. इसके अलावा सीट बेल्ट नहीं लगाने, गलत ओवरटेकिंग करने समेत ऐसे अन्य सड़क से जुड़े नियमों का पालन सही तरीके से नहीं करने की वजह से जुर्माना देना पड़ा है. इन्हीं लापरवाहियों की वजह से सड़क हादसों की संख्या में इजाफा हो रहा है.

2030 का रखा गया लक्ष्य : प्रमुख सड़कों खासकर एनएच पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं. इस मामले में एडीजी (यातायात) सुधांशु कुमार का कहना है कि वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 50 फीसदी तक की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है. इसे लेकर कई स्तर पर सुधारात्मक प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं.

एडीजी यातायात सुधांशु कुमार (ETV Bharat)

''तीन हजार किमी से अधिक लंबे एनएच पर पेट्रोलिंग करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त पेट्रोलिंग वाहनों की तैनाती की गई है. इन पेट्रोलिंग वाहनों की मदद से ओवर स्पीडिंग वाले वाहनों की गति जांच करके चालाना काटने से लेकर अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है. ताकि एनएच पर दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिले.''- सुधांशु कुमार, एडीजी, यातायात

पेट्रोलिंग वाहनों में GPS : एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि इन पेट्रोलिंग वाहनों में जीपीएस (ग्लोबल पोजेशनिंग सिस्टम) लगाए जा रहे हैं, जिससे यह पता चल सके कि कौन से वाहन किस इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं. अपनी सीमा से बाहर जाने वाले वाहनों को उचित निर्देश दिए जा सकें. जरूरत पड़ने पर ऐसे वाहनों को पटना मुख्यालय स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कमांड भेजकर बंद किया जा सके.

''जल्द ही ऐसे 58 और हाईवे पेट्रोलिंग वाहन इस खेमे में शामिल होने जा रहे हैं. इससे पूरे एनएच पर पेट्रोलिंग करने में काफी सहूलियत होगी. हर वाहन को पेट्रोलिंग करने के लिए एक निश्चित दूरी निर्धारित कर दी जाएगी, जिसका किसी को उल्लंघन नहीं करना होगा. इससे ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ अधिक संख्या में कार्रवाई हो सकेगी.''- सुधांशु कुमार, एडीजी, यातायात

ये भी पढ़ें :-

किशनगंज में स्कॉर्पियो और डंपर की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, कई जख्मी

बिहार में अब सड़क हादसों पर लगेगा ब्रेक, बिहार पुलिस और IRTE के बीच MoU हुआ साइन