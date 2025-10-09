ETV Bharat / state

नाकोड़ा जी के दर्शन लौट रहे परिवार की कार को ट्रेलर ने मारी टक्कर, दंपती की मौत, 3 घायल

भीलवाड़ा में एक ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी. हादसे में दंपती की मौत हो गई.

सड़क हादसे में दंपती की मौत
सड़क हादसे में दंपती की मौत (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 9, 2025 at 11:59 AM IST

भीलवाड़ा : आसींद क्षेत्र से गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां नेशनल हाईवे-158 पर पालड़ी गांव के पास एक ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी. हादसा इतना भयावक था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में आसींद निवासी गौतम कावड़िया और उनकी पत्नी वरुणा देवी जैन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. परिवार के तीन सदस्य पुत्री, बेटा और पुत्रवधू गंभीर रूप से घायल हो गए.

आसींद डिप्टी ओमप्रकाश ने कहा कि हादसे की सूचना मिलते हम मौके पर पहुंचे हैं. भयावक हादसा था. दंपती की मौके पर ही मौत हो गई थी, उनकी बेटी, बेटा व पुत्रवधू गंभीर घायल हैं. उनका उपचार जारी है. हादसे के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर आवागमन भी बाधित रहा. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है.

नाकोड़ा जी के दर्शन कर लौट रहे थे : कावड़िया परिवार बालोतरा जिले में नाकोड़ा जी के दर्शन कर आसींद अपने पैतृक कस्बे में होते हुए भीलवाड़ा लौट रहे थे. पालड़ी के पास ट्रेलर की टक्कर से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में मृतक दंपती के साथ उनकी बेटी जानवी, बेटा ऋषभ और ऋषभ की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को पहले आसींद सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर भीलवाड़ा जिले के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया.

घटना की सूचना पर आसींद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत-बचाव कार्य शुरू कर मृतक दंपती के शवों को आसींद सीएचसी मोर्चरी में रखवाया गया है. गौतम कावड़िया आसींद के मूल निवासी थे और भीलवाड़ा में रह रहे थे. गौतम चायपत्ती के प्रसिद्ध होलसेल व्यापारी थे.

TRAILER HITS CARट्रेलर ने कार को टक्कर मारीभीलवाड़ा में सड़क हादसाROAD ACCIDENT IN BHILWARA

