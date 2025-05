ETV Bharat / state

करनाल में सड़क दुर्घटना, बस की ट्रक से टक्कर, कई यात्री घायल - ROAD ACCIDENT IN KARNAL

बसटाडा टोल प्लाजा पर एक्सीडेंट ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 2, 2025 at 1:55 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 2:25 PM IST 2 Min Read

करनाल: जिले के बसटाडा टोल प्लाजा पर अलसुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया. एक कार को बचाने के फेर में चंडीगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट जा रही सवारियों से भरी CTU की बस ट्रक से टकरा गई. इस दुर्घटना में आधा दर्जन यात्री घायल हुए हैं. हालांकि गंभीर स्थिति किसी की भी नहीं है, लेकिन बस को काफी नुकसान पहुंचा है. गनीमत रही कि यात्रियों को जान माल का नुकसान होने से बच गया है. बसटाडा टोल प्लाजा पर एक्सीडेंट (Etv Bharat)

करनाल: जिले के बसटाडा टोल प्लाजा पर अलसुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया. एक कार को बचाने के फेर में चंडीगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट जा रही सवारियों से भरी CTU की बस ट्रक से टकरा गई. इस दुर्घटना में आधा दर्जन यात्री घायल हुए हैं. हालांकि गंभीर स्थिति किसी की भी नहीं है, लेकिन बस को काफी नुकसान पहुंचा है. गनीमत रही कि यात्रियों को जान माल का नुकसान होने से बच गया है. बसटाडा टोल प्लाजा पर एक्सीडेंट (Etv Bharat) आगे चल रही कार ने मारा ब्रेक, हुआ हादसा : घायल यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है. बताया जा रहा है कि साइड में चल रही कार ने अचानक ब्रेक मार दी, जिसके कारण बस ड्राइवर ने कार को बचाने के चक्कर में स्टेयरिंग दूसरी तरफ मोड़ दिया. इस दौरान बस ट्रक से टकरा गई. हादसे में बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. एक्सीडेंट में आधा दर्जन यात्री हुए घायल (ईटीवी भारत) 5-6 यात्री घायल : वहीं, घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर यातायात को दुरुस्त करने में लग गए. घायलों को फर्स्ट एड दिलाने में पुलिस ने मदद की. मौके पर मौजूद लोगों की माने तो घटना में 5 से 6 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें एक को ज्यादा चोट लगी है. उसका उपचार करने के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी गई है. गनीमत ये रही है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. एक्सीडेंट के बाद बस के आगे का हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त (ईटीवी भारत) इसे भी पढ़ें - हरियाणा में बारिश से बाढ़ से हालात! फरीदाबाद अंडरपास में कार डूबी, झज्जर की सड़कें बनी 'तालाब', आज 11 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट

Last Updated : May 2, 2025 at 2:25 PM IST