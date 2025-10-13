अंबाला में सड़क हादसा, ट्राले ने एक्टिवा को मारी टक्कर, महिला और 8 माह के बच्चे की मौत, दो घायल
अंबाला में दर्दनाक सड़क हादसे में महिला और उसके 8 माह के बच्चे की मौत हो गई. जबकि दो लोग घायल हो गए.
Published : October 13, 2025 at 5:01 PM IST
अंबाला: हरियाणा के अंबाला से अहोई अष्टमी के दिन बेहद दुख घटना सामने आई है. दरअसल, सोमवार को जगाधरी रोड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया. हादसे में मां और उसके 8 माह के बच्चे की मौत हो गई. सोमवार सुबह अंबाला छावनी में जगाधरी रोड पर लापरवाह ट्राला चालक ने एक्टिवा को टक्कर मार दी. हादसे में 8 माह के बच्चे और उसकी मां की मौत हो गई, तो पिता और चाचा घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्राला चालक को गिरफ्तार कर लिया है.
हादसे में मां-बच्चे की मौत: जानकारी के मुताबिक, महिला अपने बच्चे का चेकअप कराने के लिए सपेड़ा गांव से पीजीआई चंडीगढ़ जा रहे थे. लेकिन अंबाला जगाधरी रोड पर हादसा हो गया. मृत महिला की उम्र महज 25 साल बताई जा रही है. हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में बच्चे के पिता और चाचा घायल हैं. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. पुलिस ने ट्राले को भी कब्जे में लिया है.
घायलों का उपचार जारी: वहीं, पुलिस चोकी इंचार्ज, गुरदेव सिंह ने बताया कि "अंबाला-जगाधरी रोड पर हादसा हो गया. जिसमें 25 साल की महिला और उसके 8 माह के बच्चे की मौत हो गई. वे एक्टिवा पर बच्चे को दवाई दिलाने के लिए चंडीगढ़ पीजीआई जा रहे थे. उनका एक्सीडेंट एक ट्राले के साथ हुआ है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा गया है. घायलों का उपचार जारी है. परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी".
ये भी पढ़ें: रेवाड़ी में करवा चौथ के दिन शराबी पति ने पत्नी-बेटी को लगाई आग, खुद भी झुलसा, घायलों का इलाज जारी
ये भी पढ़ें: यमुनानगर में घर में घुसकर परिवार पर हमला, खेत में कंबाइन निकालने को लेकर हुआ खूनी संघर्ष