अंबाला में सड़क हादसा, ट्राले ने एक्टिवा को मारी टक्कर, महिला और 8 माह के बच्चे की मौत, दो घायल

अंबाला: हरियाणा के अंबाला से अहोई अष्टमी के दिन बेहद दुख घटना सामने आई है. दरअसल, सोमवार को जगाधरी रोड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया. हादसे में मां और उसके 8 माह के बच्चे की मौत हो गई. सोमवार सुबह अंबाला छावनी में जगाधरी रोड पर लापरवाह ट्राला चालक ने एक्टिवा को टक्कर मार दी. हादसे में 8 माह के बच्चे और उसकी मां की मौत हो गई, तो पिता और चाचा घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्राला चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

हादसे में मां-बच्चे की मौत: जानकारी के मुताबिक, महिला अपने बच्चे का चेकअप कराने के लिए सपेड़ा गांव से पीजीआई चंडीगढ़ जा रहे थे. लेकिन अंबाला जगाधरी रोड पर हादसा हो गया. मृत महिला की उम्र महज 25 साल बताई जा रही है. हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में बच्चे के पिता और चाचा घायल हैं. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. पुलिस ने ट्राले को भी कब्जे में लिया है.