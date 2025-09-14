ETV Bharat / state

अलवर में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार ने बुझाया दो परिवारों का चिराग, थार और कार की टक्कर में दो युवकों की मौत

अलवर: अरावली विहार थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. भूरा सिद्ध हनुमान मंदिर मार्ग पर दो कारों और एक बाइक की भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए हैं. मृतकों की पहचान जतिन और मोनू के रूप में हुई है. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि एक थार गाड़ी दूसरी कार से टकराने के बाद दो से तीन बार पलट गई. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया. वहीं 2 अन्य घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है. घटना की सूचना के बाद जिला अस्पताल में दोनों परिवारों के लोग पहुंच गए, जिससे माहौल गमगीन हो गया.

अरावली विहार थाना के एएसआई ओमप्रकाश ने बताया कि घटना के दौरान वह थाना क्षेत्र में गश्त पर थे, सूचना पर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि दुर्घटना दो कारों के बीच हुई, वहीं कारों के बीच मोटरसाइकिल आने से बाइक भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. एएसआई ओम प्रकाश ने बताया की प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार थार गाड़ी भूरा सिद्ध हनुमान मंदिर में दर्शन कर तेज रफ्तार से बाहर की ओर जा रही थी, वहीं दूसरी कार बाहर से मंदिर की ओर जा रही थी. इस दौरान तेज रफ्तार थार ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी, जिससे थार का संतुलन बिगड़ गया और वह पलटते हुए गिर गई. वहीं इस दौरान साइड से निकल रही थार ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई.