आगरा में भीषण सड़क हादसा; बेकाबू बस ने दुल्हन के रिश्तेदारों को रौंदा, 2 लोगों की मौके पर मौत, 4 घायल

आगरा में सड़क हादसा. ( Etv Bharat )

Published : April 21, 2025 at 7:04 AM IST | Updated : April 21, 2025 at 7:31 AM IST

आगरा: जिले में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. एत्मादउद्दौला थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर में रविवार रात एटा से शादी में शामिल होने आ रहे दुल्हन पक्ष के लोगों की बस बेकाबू हो गई. बेकाबू बस ने रास्ता दिखाने के लिए पहुंचे दुल्हन के 6 रिश्तेदारों को टक्कर मारकर 50 मीटर मदूर तक घसीटती ले गई. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने चार घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया. एक घायल की हालत बेहद गंभीर है. हादसे के बाद शादी के घर में मातम छा गया. पुलिस ने बताया कि हादसे की वजह बस ब्रेक फेल होना लग रहा है.



एटा से शादी में शामिल होने आ रहे थे लोगः जानकारी के मुताबिक, एटा के मोहनपुरा स्थित नगला गुली निवासी जयप्रकाश की बेटी गोली की शादी एत्मादउद्दौला थाना के सुशील नगर निवासी हर्ष माथुर से तय हुई थी. रविवार को हर्ष और गोली की शादी एत्मादउद्दौला के प्रकाश नगर स्थित कृष्णा मैरिज होम में थी. शादी में शामिल होने के लिए रविवार रात करीब नौ बजे दुल्हन पक्ष के लोग बस से आगरा आ रहे थे. तभी प्रकाश नगर में अंडरपास के पास बस में खराबी आ गई. जिससे बस में बैठे छह लोग उतर गए और वह रास्ता दिखाने लगे. इतने में दूल्हा पक्ष के लोग भी मैरिज होम से दुल्हन पक्ष के लोगों को लेने के लिए पहुंचे.



अचानक बेकाबू हुई खराब बसः दूल्हन पक्ष के लोगों को लेकर आई बस का चालक मैरिज होम की तरफ धीरे-धीरे लेकर जा रहा था. तभी अचानक बस अनियंत्रित हो गई. बस ने आगे रास्ता दिखा रहे लोगों को ही रौंद दिया. एत्मादउद्दौला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र दुबे ने बताया कि हादसे में दुल्हन के रिश्तेदार नगला गुली (कासगंज) निवासी सतीश और अनमोल की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, चार लोग घायल हो गए. हादसे के बाद बस का चालक मौके से फरार हो गया.



50 मीटर तक घसीटता ले गयाः प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अचानक बेकाबू बस की चपेट में आए सभी छह लोग करीब 50 मीटर तक घसीटते चले गए. बस 50 मीटर की दूरी पर एक कार से टकराकर रुकी. जिससे चीख पुकार मच गई. यह देखकर बस का चालक भाग गया. हादसे की जानकारी पर दूल्हे के पक्ष भी मौके पर पहुंच गया. पुलिस को सूचना दी. घायलों को अस्पताल पहुंचाया. हादसे के बाद लोगों ने हंगामा किया तो पुलिस ने उन्हें समझाकर शांत किया. हादसे के बाद शादी वाले घर में मातम छा गया.

50 मीटर तक घसीटता ले गयाः प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अचानक बेकाबू बस की चपेट में आए सभी छह लोग करीब 50 मीटर तक घसीटते चले गए. बस 50 मीटर की दूरी पर एक कार से टकराकर रुकी. जिससे चीख पुकार मच गई. यह देखकर बस का चालक भाग गया. हादसे की जानकारी पर दूल्हे के पक्ष भी मौके पर पहुंच गया. पुलिस को सूचना दी. घायलों को अस्पताल पहुंचाया. हादसे के बाद लोगों ने हंगामा किया तो पुलिस ने उन्हें समझाकर शांत किया. हादसे के बाद शादी वाले घर में मातम छा गया.

