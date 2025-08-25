ETV Bharat / state

जसपुर में भीषण सड़क हादसा, बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, 10 लोग घायल - JASPUR ROAD ACCIDENT

बस हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जा रही थी, फीका नदी के पास बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी

जसपुर में हादसा स्थल का दृश्य (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 25, 2025 at 9:57 AM IST

Updated : August 25, 2025 at 10:19 AM IST

काशीपुर: ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर में आज सुबह हादसा हो गया. हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जा रही एक बस ने गेहूं से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी. दुर्घटना में 10 यात्री घायल हो गए. घायल यात्रियों को जसपुर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज हुआ. 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. वहीं घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया.

जसपुर में सड़क हादसा: आज तड़के जसपुर के ग्राम गूलरगोजी निवासी नईम अहमद ने पुलिस को सूचना दी कि जसपुर में फीका नदी के पुल के पास हाईवे पर एक बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी है. सूचना मिलते ही पुलिस उपनिरीक्षक केसी आर्या, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह मेहर, कांस्टेबल अब्दुल मलिक, कांस्टेबल प्रवींद्र सिंह, कांस्टेबल हेमचंद्र फुलारा तथा होमगार्ड निर्मलजीत सिंह के साथ मौके पर पहुंचे.

जसपुर में हादसा (Video- ETV Bharat)

बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से मारी टक्कर: पुलिस टीम ने देखा यहां बस संख्या UP 31AT7743 ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मारी हुई थी. बस में करीब 60 यात्री सवार बताए जा रहे हैं. घटना के बाद बस का चालक मौके से फरार हो गया था. ट्रैक्टर ट्रॉली का 44 वर्षीय चालक सलीम अहमद पुत्र अमीर हुसैन निवासी निवार मंडी जसपुर मौके पर मौजूद था. ट्रैक्टर ट्रॉली में गेहूं लदा हुआ था. ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के साथ अकरम पुत्र असलम निवासी हसनपुर थाना रेहड़ जिला बिजनौर था.

हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में लदे गेहूं को बोरे बिखर गए (Photo- ETV Bharat)

हादसे में 10 लोग घायल: मौके पर उपस्थित सवारी तथा ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक द्वारा बताया कि बस चालक द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे टक्कर मार दी. बस हरिद्वार से लखीमपुर खीरी जा रही थी. ट्रैक्टर ट्रॉली HR 01AJ 9389 हसनपुर से काशीपुर जा रही थी. दुर्घटना में बस में सवार 50 वर्षीय मनोज पुत्र रामा, 65 वर्षीय बाबूराम पुत्र रामलाल, 30 वर्षीय शालू पत्नी जयकिशन, 35 वर्षीय मीना पत्नी भजनलाल, 45 वर्षीय मुन्नी पत्नी रामप्रीत, 52 वर्षीय भुनना उर्फ रामप्रीत पुत्र जौहरी, 75 वर्षीय प्रह्लाद पत्नी मुरली, 82 वर्षीय मुरली पुत्र रामलाल, 48 वर्षीय सुघर पुत्र रतीराम तथा 35 वर्षीय मनोज कुमार पुत्र मुरली निवासीगण ग्राम झंडीराज थाना निघासन जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश घायल हो गए.

ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारने के बाद क्षतिग्रस्त बस (Photo- ETV Bharat)

2 गंभीर घायल हायर सेंटर रेफर: सभी घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से जसपुर के सरकारी अस्पताल जसपुर लाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद 8 घायलों को छुट्टी दे दी गई. दो घायलों मुन्नी पत्नी रामप्रीत के सिर व मुंह में तथा मनोज पुत्र रामा के मुंह में गंभीर चोट लगी है. इनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

जसपुर में फीका नदी के पास हाईवे पर हादसा हुआ (Photo- ETV Bharat)

अस्पताल के सीएमएस ने बताया कि-

फीका नदी पुल के पास हुए हादसे के घायलों को अस्पताल लाया गया. 10 घायलों को यहां लाया गया था. 8 लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद छुट्टी दे दी गई है. 2 गंभीर घायलों को रेफर किया गया है.
-धीरेंद्र गहलौत, सीएमएस-

