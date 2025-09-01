रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ है. यहां सोनप्रयाग-मुनकटिया मार्ग के बीच पहाड़ी से गिर रहे बोल्डरों की चपेट में एक बोलेरो गाड़ी आ गया. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए. घायलों को तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. बोलेरो में 11 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जो उत्तरकाशी से केदारनाथ यात्रा पर आए थे. घटना सुबह के समय की बताई जा रही है.

वाहन पर पहाड़ी से गिरे बोल्डर: जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि वाहन सवार उत्तरकाशी से केदारनाथ यात्रा पर आ रहे थे. आज सुबह बोलेरो वाहन सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकला था, लेकिन मुनकटिया के पास पहाड़ी टूटने से वाहन के ऊपर बड़े-बड़े बोल्डर गिर गए, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. उन्होंने बताया कि वाहन में 11 लोग सवार होने बताए जा रहे हैं, जिनमें दो की मौके पर ही मौत, दो गंभीर घायल व एक अन्य को हल्की चोटें आई हैं. वाहन में सवार सभी लोग उत्तरकाशी के बताए जा रहे हैं.

घायलों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती: मुनकटिया स्लाइडिंग जोन क्षेत्रान्तर्गत हुई इस दुःखद घटना के बाद तत्काल स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को वाहन से बाहर निकाला. बताया जा रहा है कि बोलेरो चालक सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए 11 सवारियां लेकर चला था, तकरीबन सवा सात बजे के आसपास मुनकटिया लैंडस्लाइड जोन के कोने पर ऊपर से एक बड़ा पत्थर आने से यह वाहन इसकी चपेट में आ गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल सोनप्रयाग अस्पताल भेजा. वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है. वहीं बोल्डर गिरने से बोलेरो वाहन के परखच्चे उड़ गए.

घायलों का विवरण-

नवीन सिंह रावत (उम्र 35 वर्ष) पुत्र जयेंद्र सिंह, निवासी सियालब थाना बड़कोट जिला उत्तरकाशी

ममता (उम्र 29 वर्ष) पत्नी चैन सिंह पवार, निवासी सियालब थाना बड़कोट जिला उत्तरकाशी

प्रतिभा (उम्र 25 वर्ष) पुत्री गिरवर सिंह, निवासी सियालब थाना बड़कोट जिला उत्तरकाशी

हादसे में घायल नवीन सिंह रावत और ममता को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है

मृतकों का विवरण-

रीता (उम्र 30 वर्ष) पत्नी उदय सिंह, निवासी सियालब थाना बड़कोट उत्तरकाशी

चंद्र सिंह (उम्र 50 वर्ष) पुत्र कलम सिंह, निवासी सियालब थाना बड़कोट जिला उत्तरकाशी

