आरएलपी नेता थानसिंह बोले-जोजरी में दूषित पानी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान
सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी नदी में फैक्ट्रियों के दूषित पानी गिरने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया.
Published : September 17, 2025 at 1:36 PM IST
बाड़मेर: जोजरी नदी में फैक्ट्रियों के दूषित पानी की वजह से करीब दो दशक से बालोतरा जिले के डोली, अराबा समेत कई गांवों के खेत खराब होने के साथ ही नारकीय जीवन जीने को मजबूर है. इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जोजरी नदी मामले में स्वतः संज्ञान लिया.
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) नेता थानसिंह डोली ने बताया कि जोजरी नदी के प्रदूषित पानी से प्रभावित लोगों की पीड़ा और दर्द सुप्रीम कोर्ट ने समझी और संज्ञान लिया. जोजरी में फैक्ट्रियों के प्रदूषित पानी से खेत खराब हो गए. सैकड़ों परिवार, पशुधन, स्कूली बच्चे प्रभावित हैं. मच्छरों की वजह से बीमारियां बढ़ गई. इस मुद्दे पर आरएलपी ने हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में डोली में धरना-प्रदर्शन किया था.
डोली ने कहा कि हमारे आंदोलन के बाद पहली बार करीब 4 करोड़ रुपए मुआवजा किसानों को मिला. फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी भी रुकवाया. किसानों को 15 साल के खराबे का मुआवजा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे. कोशिश है कि जोजरी का रास्ता कटाण हो ताकि भविष्य में बारिश बढ़े तो पानी नदी के रास्ते जाए और लोग प्रभावित नहीं हों.
डोली ने कहा कि एनजीटी का आदेश है कि नदी में फैक्टियों का दूषित पानी नहीं छोड़ा जा सकता. हमने हाईकोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेंट लगाया. उसमें जल्द सुनवाई होगी. सहयोगी एनजीओ ने हमारी ओर से याचिका लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान से उम्मीद जगी कि मामले में कार्रवाई होगी.