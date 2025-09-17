ETV Bharat / state

आरएलपी नेता थानसिंह बोले-जोजरी में दूषित पानी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी नदी में फैक्ट्रियों के दूषित पानी गिरने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया.

contaminated water in the fields
खेतों में भरा दूषित पानी (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2025 at 1:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर: जोजरी नदी में फैक्ट्रियों के दूषित पानी की वजह से करीब दो दशक से बालोतरा जिले के डोली, अराबा समेत कई गांवों के खेत खराब होने के साथ ही नारकीय जीवन जीने को मजबूर है. इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जोजरी नदी मामले में स्वतः संज्ञान लिया.

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) नेता थानसिंह डोली ने बताया कि जोजरी नदी के प्रदूषित पानी से प्रभावित लोगों की पीड़ा और दर्द सुप्रीम कोर्ट ने समझी और संज्ञान लिया. जोजरी में फैक्ट्रियों के प्रदूषित पानी से खेत खराब हो गए. सैकड़ों परिवार, पशुधन, स्कूली बच्चे प्रभावित हैं. मच्छरों की वजह से बीमारियां बढ़ गई. इस मुद्दे पर आरएलपी ने हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में डोली में धरना-प्रदर्शन किया था.

आरएलपी नेता थानसिंह बोले... (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें:जोजरी बचाओ महारैली: कलेक्टर-एसपी से सकारात्मक वार्ता के बाद बेनीवाल ने आंदोलन को रोका

डोली ने कहा कि हमारे आंदोलन के बाद पहली बार करीब 4 करोड़ रुपए मुआवजा किसानों को मिला. फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी भी रुकवाया. किसानों को 15 साल के खराबे का मुआवजा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे. कोशिश है कि जोजरी का रास्ता कटाण हो ताकि भविष्य में बारिश बढ़े तो पानी नदी के रास्ते जाए और लोग प्रभावित नहीं हों.

डोली ने कहा कि एनजीटी का आदेश है कि नदी में फैक्टियों का दूषित पानी नहीं छोड़ा जा सकता. हमने हाईकोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेंट लगाया. उसमें जल्द सुनवाई होगी. सहयोगी एनजीओ ने हमारी ओर से याचिका लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान से उम्मीद जगी कि मामले में कार्रवाई होगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

MANY FIELDS OF BALOTRA ARE DAMAGEDSUPREME COURT TOOK SUO MOTURLP LEADER THANSINGH DOLITWO DECADE OLD PROBLEMCONTAMINATED WATER IN JOJRI RIVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अगर आप भी हैं शुगर से परेशान , फूड एक्सपर्ट्स से जानिए कौन सा जूस है फायदेमंद

Explainer: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के 'सुप्रीम' फैसले पर दोनों पक्ष खुश, एक क्लिक में जानिए पूरा मामला

केंद्र ने राज्यों से डेंगू से निपटने के एहतियाती उपायों की समीक्षा करने को कहा

नई Maruti Victoris की कीमतों का हुआ खुलासा, बेस वेरिएंट मिलेगा सिर्फ 10.5 लाख में

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.