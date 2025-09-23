'नाराज नहीं हैं चिराग पासवान', उपेंद्र कुशवाहा का दावा- जल्द हो जाएगा सीटों का बंटवारा
उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि एनडीए में कहीं कोई नाराजगी नहीं है. उन्होंने कहा कि जल्द ही सीट बंटवारा हो जाएगा.
Published : September 23, 2025 at 2:24 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन में सीटों को लेकर दावों का दौर जारी है. एनडीए में इस महीने सीट शेयरिंग पर अहम बैठक होनी है. इस बीच चिराग पासवान ने जोर देकर कहा है कि सम्मानजनक सीटों के साथ ही समझौता करेंगे. जिसके बाद माना जा रहा है कि गठबंधन में सब ठीक नहीं है. हालांकि आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि एनडीए में ऑल इज वेल है.
सीट बंटवारे पर बोले कुशवाहा: उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे पर कोई खींचतान नहीं है. गठबंधन में कई घटक दल हैं. अपने-अपने हिसाब से सीटों पर दावेदारी की जा रही है लेकिन सही समय पर सही फैसला हो जाएगा. उन्होंने कहा कि हमारा एक मात्र लक्ष्य गठबंधन की जीत और फिर से एनडीए की सरकार बनाना है.
"एनडीए में जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा. जहां तक चिराग पासवान के बयान का सवाल है तो उनके बयान को इस तरह से मत लीजिए. नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है."- उपेंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा
महागठबंधन पर कसा तंज: वहीं आरजेडी-कांग्रेस पर तंज कसते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि दोनों दलों का स्वार्थ का गठबंधन है. एक-दूसरे की सीटों पर दावेदारी जताई जा रही है. तेजस्वी यादव खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने को तैयार ही नहीं है. वहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के बिहार आगमन पर कहा कि चुनाव है तो आएंगे ही. चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर वो लोग कभी नहीं आएंगे.
पीके के आरोप पर क्या बोले?: पत्रकारों ने जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, मंगल पांडेय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर प्रशांत किशोर के आरोपों पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, 'जिन पर आरोप है, उनसे पूछिये ना.'
बिहार एनडीए में 5 दल: बिहार एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी पार्टी है. इसके अलावे चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है. 2020 में बीजेपी ने 74, जेडीयू ने 43 और हम पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी. चिराग और कुशवाहा एनडीए का हिस्सा नहीं थे.
