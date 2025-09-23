ETV Bharat / state

'नाराज नहीं हैं चिराग पासवान', उपेंद्र कुशवाहा का दावा- जल्द हो जाएगा सीटों का बंटवारा

उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि एनडीए में कहीं कोई नाराजगी नहीं है. उन्होंने कहा कि जल्द ही सीट बंटवारा हो जाएगा.

Upendra Kushwaha
उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2025 at 2:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन में सीटों को लेकर दावों का दौर जारी है. एनडीए में इस महीने सीट शेयरिंग पर अहम बैठक होनी है. इस बीच चिराग पासवान ने जोर देकर कहा है कि सम्मानजनक सीटों के साथ ही समझौता करेंगे. जिसके बाद माना जा रहा है कि गठबंधन में सब ठीक नहीं है. हालांकि आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि एनडीए में ऑल इज वेल है.

सीट बंटवारे पर बोले कुशवाहा: उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे पर कोई खींचतान नहीं है. गठबंधन में कई घटक दल हैं. अपने-अपने हिसाब से सीटों पर दावेदारी की जा रही है लेकिन सही समय पर सही फैसला हो जाएगा. उन्होंने कहा कि हमारा एक मात्र लक्ष्य गठबंधन की जीत और फिर से एनडीए की सरकार बनाना है.

आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)

"एनडीए में जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा. जहां तक चिराग पासवान के बयान का सवाल है तो उनके बयान को इस तरह से मत लीजिए. नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है."- उपेंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

महागठबंधन पर कसा तंज: वहीं आरजेडी-कांग्रेस पर तंज कसते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि दोनों दलों का स्वार्थ का गठबंधन है. एक-दूसरे की सीटों पर दावेदारी जताई जा रही है. तेजस्वी यादव खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने को तैयार ही नहीं है. वहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के बिहार आगमन पर कहा कि चुनाव है तो आएंगे ही. चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर वो लोग कभी नहीं आएंगे.

पीके के आरोप पर क्या बोले?: पत्रकारों ने जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, मंगल पांडेय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर प्रशांत किशोर के आरोपों पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, 'जिन पर आरोप है, उनसे पूछिये ना.'

बिहार एनडीए में 5 दल: बिहार एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी पार्टी है. इसके अलावे चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है. 2020 में बीजेपी ने 74, जेडीयू ने 43 और हम पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी. चिराग और कुशवाहा एनडीए का हिस्सा नहीं थे.

ये भी पढ़ें:

चिराग को 40 और मांझी को 20.. कितनी सीटों पर खुश होंगे कुशवाहा? बिहार में BJP-JDU के लिए चुनौती

'NDA में 10 दिनों के अंदर होगा सीट बंटवारा', संतोष सुमन का बड़ा दावा

'बिहार की 243 सीटों पर अकेले लड़ने की क्षमता सिर्फ हमारे पास', चिराग के जीजा का बड़ा बयान

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ELECTION 2025एनडीए में सीट बंटवाराSEAT SHARING IN NDABIHAR NEWSUPENDRA KUSHWAHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में महिला वोटबैंक साधने के लिए कांग्रेस ने बदला गियर, राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका की एंट्री

'राहुल गांधी ने तेजस्वी को ठगा..' ऋतुराज सिन्हा बोले- 'कांग्रेस की यात्रा से RJD को हुआ नुकसान'

चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?

शाहाबाद-मगध फतह करने की अमित शाह की चाल, क्या भाजपा की जीत हो जाएगी सुपरहिट?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.