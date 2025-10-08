ETV Bharat / state

24-36 घंटे में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, पशुपति पारस का दावा

पशुपति पारस ने दावा किया है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है. उन्होंने कहा कि 10 से पहले ऐलान हो जाएगा.

Pashupati Paras
आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 8, 2025 at 1:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान को दो दिन हो चुके हैं लेकिन न तो एनडीए और न ही इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो पाया है. दोनों गठबंधन में कई सीटों को लेकर पेंच बरकरार है. महागठबंधन में एक ओर जहां आरजेडी खुद को गठबंधन का नेतृत्वकर्ता मानते हुए बड़ी हिस्सेदारी की मांग पर अड़ा है, वहीं कांग्रेस, वामदल और मुकेश सहनी अपनी-अपनी ताकत के हिसाब से दावा ठोक रहे हैं. इस बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने दावा किया है कि गठबंधन में सब ठीक है और एक-दो दिनों में सीटों की घोषणा हो चुकी है.

पशुपति कुमार पारस का दावा: ईटीवी भारत से बातचीत में पशुपति कुमार पारस ने दावा किया है कि महागठबंधन के बीच के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं असहमति नहीं है. बंटवारे को लेकर थोड़ा विलंब जरूर हुआ है लेकिन ये भी सच है कि अभी तक किसी भी गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है.

आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस (ETV Bharat)

10 तारीख से पहले सीटों का बंटवारा: पशुपति पारस ने कहा कि 10 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया चालू होगी, लिहाजा उससे पहले इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन में फिलहाल 8 दल हैं, इसीलिए कुछ देरी हो रही है. कौन से उम्मीदवार कहां से जिताऊ होंगे, उसी को लेकर चर्चा हो रही है. मेरा भी यही मानना है कि जो जिताऊ कैंडिडेट हो, उसे ही टिकट दिया जाए.

कितनी सीटों पर लड़ेगा रालोजपा?: इस सवाल पर पशुपति पारस ने कहा कि अभी तक इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है. जब फैसला होगा तो बता दिया जाएगा लेकिन स्थिति अब यह है कि हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में हैं और जिताऊ कैंडिडेट ही हम लोग उम्मीदवार के रूप में देंगे.

Pashupati Paras
प्रिंस राज के साथ पशुपति पारस (ETV Bharat)

'बेटा और भतीजा लड़ेगा चुनाव': रालोजपा प्रमुख ने स्पष्ट कर दिया है कि 2025 विधानसभा चुनाव में उनके पुत्र यशराज पासवान उर्फ मुस्कान और भतीजा प्रिंस राज पासवान चुनाव लड़ेंगे. किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यह पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय हो जाएगा. पशुपति पारस ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन में उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीट मिलेगी.

Pashupati Paras
बेटे मुस्कान के साथ पशुपति पारस (ETV Bharat)

कौन होगा सीएम कैंडिडेट?: पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. तेजस्वी ही गठबंधन का चेहरा हैं और वे ही सीएम बनेंगे, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है.

मुकेश सहनी के नाम पर चुप्पी: वहीं, डिप्टी सीएम पद पर मुकेश सहनी की दावेदारी पर पारस ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल बैठकर सामूहिक रूप से उपमुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा करेंगे लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री पद की बात है तो उसके लिए तेजस्वी यादव का नाम तय समझिये.

Pashupati Paras
तेजस्वी यादव के साथ पशुपति पारस (ETV Bharat)

"तेजस्वी यादव के नाम पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है. इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है. सबसे ज्यादा इस पार्टी का विधायक जीत कर आएगा, इसीलिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी. तेजस्वी यादव के नाम को सभी स्वीकार करेंगे."- पशुपति पारस, अध्यक्ष, रालोजपा

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का कहना है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी को आरजेडी कोटे से विधानसभा की सीट देने की बात हो रही है तो मुकेश सहनी की पार्टी को कांग्रेस एडजस्ट करेगी. मुकेश सहनी विधानसभा की 30 सीट और उपमुख्यमंत्री पद को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन 12 या 13 सीट से अधिक मिलना मुश्किल है. इसी को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक हो रही है लेकिन कोई सहमति नहीं बन पा रही है.

"रालोजपा को आरजेडी अपने कोटे से 4 से 5 सीटें देने को तैयार है. यह कदम चिराग पासवान के प्रभाव को संतुलित करने के लिए बताया जा रहा है. चिराग की लोकप्रियता और दलित वर्ग पर उनकी पकड़ को देखते हुए तेजस्वी यादव यह रणनीति बना रहे हैं कि पारस को साथ रखकर वह लोजपा (रामविलास) के वोट बैंक में सेंध लगा सके."- अरुण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

ये भी पढ़ें:

आखिर क्यों फंसा है महागठबंधन में सीटों का बंटवारा, पूरी कहानी समझिए

तो क्या पशुपति पारस और मुकेश सहनी के कारण महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी?

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

For All Latest Updates

TAGGED:

महागठबंधन में सीट बंटवाराSEAT SHARING IN MAHAGATHBANDHANबिहार विधानसभा चुनावBIHAR ELECTION 2025PASHUPATI PARAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

कौन होंगे मगध के मसीहा? ओवैसी या PK, एनडीए और महागठबंधन से टिकट नहीं मिलने से मुस्लिमों में नाराजगी

ननिहाल से लेकर बेनीपट्टी में खुशी, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर

सिर्फ एक APP से होंगे सारे काम.. इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान, क्या है ECINet?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.