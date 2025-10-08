ETV Bharat / state

24-36 घंटे में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, पशुपति पारस का दावा

कितनी सीटों पर लड़ेगा रालोजपा?: इस सवाल पर पशुपति पारस ने कहा कि अभी तक इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है. जब फैसला होगा तो बता दिया जाएगा लेकिन स्थिति अब यह है कि हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में हैं और जिताऊ कैंडिडेट ही हम लोग उम्मीदवार के रूप में देंगे.

10 तारीख से पहले सीटों का बंटवारा: पशुपति पारस ने कहा कि 10 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया चालू होगी, लिहाजा उससे पहले इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन में फिलहाल 8 दल हैं, इसीलिए कुछ देरी हो रही है. कौन से उम्मीदवार कहां से जिताऊ होंगे, उसी को लेकर चर्चा हो रही है. मेरा भी यही मानना है कि जो जिताऊ कैंडिडेट हो, उसे ही टिकट दिया जाए.

पशुपति कुमार पारस का दावा: ईटीवी भारत से बातचीत में पशुपति कुमार पारस ने दावा किया है कि महागठबंधन के बीच के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं असहमति नहीं है. बंटवारे को लेकर थोड़ा विलंब जरूर हुआ है लेकिन ये भी सच है कि अभी तक किसी भी गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है.

'बेटा और भतीजा लड़ेगा चुनाव': रालोजपा प्रमुख ने स्पष्ट कर दिया है कि 2025 विधानसभा चुनाव में उनके पुत्र यशराज पासवान उर्फ मुस्कान और भतीजा प्रिंस राज पासवान चुनाव लड़ेंगे. किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यह पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय हो जाएगा. पशुपति पारस ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन में उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीट मिलेगी.

बेटे मुस्कान के साथ पशुपति पारस (ETV Bharat)

कौन होगा सीएम कैंडिडेट?: पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. तेजस्वी ही गठबंधन का चेहरा हैं और वे ही सीएम बनेंगे, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है.

मुकेश सहनी के नाम पर चुप्पी: वहीं, डिप्टी सीएम पद पर मुकेश सहनी की दावेदारी पर पारस ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल बैठकर सामूहिक रूप से उपमुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा करेंगे लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री पद की बात है तो उसके लिए तेजस्वी यादव का नाम तय समझिये.

तेजस्वी यादव के साथ पशुपति पारस (ETV Bharat)

"तेजस्वी यादव के नाम पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है. इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है. सबसे ज्यादा इस पार्टी का विधायक जीत कर आएगा, इसीलिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी. तेजस्वी यादव के नाम को सभी स्वीकार करेंगे."- पशुपति पारस, अध्यक्ष, रालोजपा

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का कहना है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी को आरजेडी कोटे से विधानसभा की सीट देने की बात हो रही है तो मुकेश सहनी की पार्टी को कांग्रेस एडजस्ट करेगी. मुकेश सहनी विधानसभा की 30 सीट और उपमुख्यमंत्री पद को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन 12 या 13 सीट से अधिक मिलना मुश्किल है. इसी को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक हो रही है लेकिन कोई सहमति नहीं बन पा रही है.

"रालोजपा को आरजेडी अपने कोटे से 4 से 5 सीटें देने को तैयार है. यह कदम चिराग पासवान के प्रभाव को संतुलित करने के लिए बताया जा रहा है. चिराग की लोकप्रियता और दलित वर्ग पर उनकी पकड़ को देखते हुए तेजस्वी यादव यह रणनीति बना रहे हैं कि पारस को साथ रखकर वह लोजपा (रामविलास) के वोट बैंक में सेंध लगा सके."- अरुण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

