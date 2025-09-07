ETV Bharat / state

रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी का दावा- विपक्ष के कई सांसद हमारे संपर्क में, उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA की होगी जीत

शामली : केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के अध्यक्ष जयंत चौधरी रविवार को शामली के कांधला क्षेत्र के गांव कनियान पहुंचे. जयंत चौधरी ने दावा किया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA (National Democratic Alliance) की जीत होगी. विपक्ष के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं और वे सभी NDA के उम्मीदवार को ही वोट देंगे.

विपक्ष फैला रहा वोट चोरी का डर : उन्होंने वोट चोरी पर कहा कि विपक्ष बेकार में ही वोट चोरी का डर फैला रहा है. चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूर्व से चली आ रही है, जो लोग गांव से शहर चले जाते हैं, अक्सर उनके वोट दो जगह पर हो जाते हैं. बिहार का चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होगा.

जीएसटी में संशोधन से किसानों को होगा फायदा : उन्होंने जीएसटी पर कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी का सरलीकरण किया है. इसका किसानों को फायदा होगा. ट्रैक्टर या अन्य कृषि यंत्र महंगे दामों पर मिलते थे अब उन पर राहत मिलेगी. उन्होंने हाल ही में मुजफ्फरनगर में दिए गए बयान पर कहा कि मेरी बंदिशें किसानों के लिए नई हैं, बल्कि नैतिक तौर पर हैं. किसानों की समस्याओं का समाधान करना उनकी जिम्मेदारी है.