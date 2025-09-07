ETV Bharat / state

रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी का दावा- विपक्ष के कई सांसद हमारे संपर्क में, उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA की होगी जीत

जयंत चौधरी ने कहा कि विपक्ष बेकार में ही वोट चोरी का डर फैला रहा है. बिहार का चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होगा.

जयंत चौधरी ने कबड्डी खेल मैदान का उद्धाटन किया. (Photo Credit; PR Team)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 4:35 PM IST

शामली : केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के अध्यक्ष जयंत चौधरी रविवार को शामली के कांधला क्षेत्र के गांव कनियान पहुंचे. जयंत चौधरी ने दावा किया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA (National Democratic Alliance) की जीत होगी. विपक्ष के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं और वे सभी NDA के उम्मीदवार को ही वोट देंगे.

विपक्ष फैला रहा वोट चोरी का डर : उन्होंने वोट चोरी पर कहा कि विपक्ष बेकार में ही वोट चोरी का डर फैला रहा है. चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूर्व से चली आ रही है, जो लोग गांव से शहर चले जाते हैं, अक्सर उनके वोट दो जगह पर हो जाते हैं. बिहार का चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होगा.

जीएसटी में संशोधन से किसानों को होगा फायदा : उन्होंने जीएसटी पर कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी का सरलीकरण किया है. इसका किसानों को फायदा होगा. ट्रैक्टर या अन्य कृषि यंत्र महंगे दामों पर मिलते थे अब उन पर राहत मिलेगी. उन्होंने हाल ही में मुजफ्फरनगर में दिए गए बयान पर कहा कि मेरी बंदिशें किसानों के लिए नई हैं, बल्कि नैतिक तौर पर हैं. किसानों की समस्याओं का समाधान करना उनकी जिम्मेदारी है.

कबड्डी खेल मैदान का उद्घाटन किया : जयंत चौधरी ने कनियान गांव में अपनी सांसद निधि से 25 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए कबड्डी खेल मैदान में टीन शेड निर्माण का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि यह सुविधा खिलाड़ियों को किसी भी मौसम में अभ्यास जारी रखने में मदद करेगी, जिससे ग्रामीण प्रतिभाएं आगे बढ़ सकेंगी.

जयंत चौधरी ने कहा कि अब खिलाड़ियों को धूप, बारिश या किसी भी प्रतिकूल मौसम में अभ्यास में कोई रुकावट नहीं आएगी. हमारे गांवों में टैलेंट की कमी नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ सुविधाओं और प्रोत्साहन की. कार्यक्रम के दौरान युवाओं और खिलाड़ियों में भारी उत्साह रहा.

