किसान-मजदूर सम्मेलन : जयंत चौधरी बोले– भारत की खुशहाली खेतों और खलिहानों से निकलती है

जयंत जौधरी ने रविवार को बयाना में कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है. सरकार किसानों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है.

Union Minister Jayant Chaudhary
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 5, 2025 at 7:53 PM IST

भरतपुर: केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रविवार को बयाना के बागड़ फील्ड मैदान में आयोजित किसान-मजदूर सम्मेलन को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हमेशा कहा करते थे कि भारत की खुशहाली और समृद्धि का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है.

रालोद सुप्रीमो ने ने कहा कि देश के किसान, मजदूर और युवा यदि सबल, स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, तो भारत की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी. उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार किसानों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

पढ़ें : राजस्थान में शहरी निकाय और पंचायत चुनाव अकेले लड़ सकती है RLD

उन्होंने कहा कि रालोद का मूल उद्देश्य किसानों, मजदूरों और युवाओं की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है. जयंत चौधरी ने युवाओं से अपील की कि वे कृषि क्षेत्र में तकनीक और नवाचार को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भागीदार बनें.

इस अवसर पर मंच पर उपस्थित रालोद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी का 51 किलो की फूलमाला, साफा, हल तथा महाराजा सूरजमल का चित्र भेंट कर स्वागत किया. कार्यक्रम में रालोद के राष्ट्रीय महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी मलूक नागर, महासचिव त्रिलोक त्यागी, राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र कंसाना, भरतपुर विधायक सुभाष गर्ग और रालोद के प्रदेश अध्यक्ष बने जोगिंदर अवाना सहित कई नेता मंच पर मौजूद रहे.

