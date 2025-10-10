ETV Bharat / state

बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की गाड़ी का घेराव, बमुश्किल निकले बाहर!

पटना में टिकट को लेकर आरजेडी नेता सरोज यादव के समर्थकों ने लालू यादव की गाड़ी का घेराव किया है. पढ़ें पूरी खबर..

आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की गाड़ी का घेराव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 10, 2025 at 1:19 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यालयों पर समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. इसी बीच राबड़ी आवास पर भी बड़ी संख्या में समर्थक टिकट को लेकर पहुंच रहे हैं. आज लालू यादव के आवास से निकलने के दौरान बड़हरा के पूर्व विधायक और आरजेडी नेता सरोज यादव के समर्थकों ने उनकी गाड़ी का घेराव किया और पोस्टर दिखाए.

सरोज यादव को टिकट देने की मांग: टिकट के लिए जदयू कार्यालय में भी पिछले 10 दिनों से भीड़ देखने को मिल रही है. आरजेडी नेता सरोज यादव के समर्थकों का कहना था कि बरहड़ा से सरोज यादव को इस विधानसभा चुनाव में टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि वो आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं.

आरजेडी नेता सरोज यादव के समर्थकों ने राबड़ी आवास में दिया धरना (ETV Bharat)

''मेरा टिकट साजिश के तहत काटने का प्रयास किया जा रहा है. अगर मुझे टिकट नहीं दिया गया तो मैं इस बार का विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा. बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू यादव से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है''. -सरोज यादव,पूर्व विधायक, बड़हरा

राबड़ी आवास पर आज अहम बैठक: आज राबड़ी आवास पर आरजेडी ने दोपहर को उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. मीटिंग में RJD के राज्य संसदीय बोर्ड और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य शामिल होंगे. बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी.

एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसा पेंच: अभी एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर मुहर नहीं लगी है. चिराग पासवान के कारण एनडीए में सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है. हालांकि उन्हें मनाने की कोशिश लगातार हो रही है. दूसरी तरफ महागठबंधन में कांग्रेस और वीआईपी के साथ वामपंथी दलों ने भी बाधा डाली है.

दल बदल रहे कई नेता: बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेता पाला भी बदल रहे हैं. जदयू के कई नेता आरजेडी में शामिल हो रहे हैं तो कांग्रेस और राजद के नेता भी भाजपा और जदयू में शामिल हो रहे हैं.

संतोष कुशवाहा आरजेडी में हो सकते हैं शामिल: पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जदयू छोड़ आरजेडी में जाने की तैयारी कर रहे हैं. 2014 में जब जदयू को केवल दो लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी तो उसमें एक पूर्णिया की सीट भी थी, जहां से संतोष कुशवाहा जीते थे. 2019 में भी उन्हें जीत मिली थी.

पार्टी ने संतोष को नहीं दी तवज्जो: 2024 लोकसभा चुनाव में संतोष कुशवाहा चुनाव हार गए थे. अब वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जदयू की तरफ से उन्हें तवज्जो नहीं दी गई, इसीलिए राजद के टिकट पर वो धमदाहा से लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं.

राहुल शर्मा भी राजद का थाम सकते हैं दामन: वहीं, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा भी राजद में शामिल हो सकते हैं. काफी समय से वो जदयू से नाराज चल रहे हैं. लोकसभा चुनाव में भी वो जहानाबाद सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जदयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया.

