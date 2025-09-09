गयाजी में लालू यादव ने किया पितरों का पिंडदान, बेटे तेजस्वी-बहू भी रहे साथ
RJD सुप्रीमो लालू यादव गयाजी के विष्णुपद मंदिर पहुंचे, जहां वो अपने पितरों का पिंडदान किए. पढ़ें पूरी खबर...
September 9, 2025 at 9:30 AM IST
September 9, 2025 at 11:00 AM IST
गया: बिहार के गया जी में पितृपक्ष मेला चल रहा है. इसी बीच RJD सुप्रीमो लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव और बहु राजश्री विष्णुपद मंदिर पहुंचे. दरअसल, लालू यादव द्वारा विष्णु पद मंदिर के 16 वेदी के समीप पिंडदान किया गया. लालू यादव अपने पितरों के मोक्ष की कामना के लिए यहां पिंडदान किए. इसके बाद विष्णुपद मंदिर में पूजा करेंगे.
बोधगया विधायक ने पीएम मोदी पर साधा निशाना: पूर्व मंत्री सह राजद के बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि धन्य हैं लालू यादव. वे सपरिवार विष्णुपद मंदिर पहुंचे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आते भी नहीं है. पीएम यहां आते हैं और सभा करके चले जाते हैं. बता दें कि लालू यादव के साथ बेटे तेजस्वी यादव, बहू राजश्री भी रहीं.
गया श्राद्ध का तीसरा दिन: बता दें कि बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृ पक्ष मेला चल रहा है. आज गया श्राद्ध का तीसरा दिन है. इस दिन उत्तर मानस, कनखल, दक्षिण मानस, उदीची, जिहवा लोल पिंडवेदियो पर पिंडदान करने का विधान है.
वेदियों पर पिंडदान का महत्व: इन वेदियों पर पिंडदान की काफी मान्यता है. इन वेदियों पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं. ऐसा माना जाता है कि इसके बाद ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं.
''मोक्ष नगरी गयाजी में पिंडदान का बड़ा ही महत्व है. आज लालू यादव सपरिवार पहुंचे हैं और अपने पितरों के निमित्त पिंडदान का कर्मकांड किए. लालू यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव, बहु राजश्री रहे'. - छोटू गुपुत, गयापाल पंडा
गयाजी पहुंचे ढाई लाख से अधिक पिंडदानी: गयाजी में पिंडदान के लिए दो दिनों में ढाई लाख से अधिक पिंडदानी आ चुके हैं. गया श्राद्ध के तीसरे दिन यह संख्या 4 लाख के करीब पहुंच सकती है. तीर्थयात्री अलग-अलग वेदियो पर पिंडदान का कर्मकांड पूरा कर रहे हैं और अपने पितरों के निमित्त मोक्ष की कामना कर रहे हैं.
