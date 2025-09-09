ETV Bharat / state

गयाजी में लालू यादव ने किया पितरों का पिंडदान, बेटे तेजस्वी-बहू भी रहे साथ

राजद सुप्रीमो लालू यादव पहुंचे गयाजी ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया जी में पितृपक्ष मेला चल रहा है. इसी बीच RJD सुप्रीमो लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव और बहु राजश्री विष्णुपद मंदिर पहुंचे. दरअसल, लालू यादव द्वारा विष्णु पद मंदिर के 16 वेदी के समीप पिंडदान किया गया. लालू यादव अपने पितरों के मोक्ष की कामना के लिए यहां पिंडदान किए. इसके बाद विष्णुपद मंदिर में पूजा करेंगे. बोधगया विधायक ने पीएम मोदी पर साधा निशाना: पूर्व मंत्री सह राजद के बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि धन्य हैं लालू यादव. वे सपरिवार विष्णुपद मंदिर पहुंचे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आते भी नहीं है. पीएम यहां आते हैं और सभा करके चले जाते हैं. बता दें कि लालू यादव के साथ बेटे तेजस्वी यादव, बहू राजश्री भी रहीं. लालू यादव की बहू राजश्री पहुंची विष्णुपद मंदिर (ETV Bharat) गया श्राद्ध का तीसरा दिन: बता दें कि बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृ पक्ष मेला चल रहा है. आज गया श्राद्ध का तीसरा दिन है. इस दिन उत्तर मानस, कनखल, दक्षिण मानस, उदीची, जिहवा लोल पिंडवेदियो पर पिंडदान करने का विधान है.

