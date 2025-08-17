ETV Bharat / state

भोजपुर में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने देखा लौंडा नाच, झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग - LALU YADAV REACHED BHOJPUR

भोजपुर में राजद विधायक किरण देवी के ससुर की पुण्यतिथि में राजद सुप्रीमो लालू यादव शामिल हुए. इसी बीच उन्होंने लौंडा नाच का लुत्फ उठाया.

भोजपुर पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 17, 2025 at 7:54 AM IST

3 Min Read

भोजपुर: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भोजपुर जिले के अगिआंव गांव पहुंचे और राजद विधायक किरण देवी के ससुर स्व. भुनेश्वर सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि में शामिल हुए. इसी बीच उन्होंने वैनिटी वैन में बैठकर लौंडा नाच और गोंड नृत्य का लगभग एक घंटे तक लुत्फ उठाया.

पुण्यतिथि में शामिल हुए थे राजद सुप्रीमो: दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वैन में बैठकर सबसे पहले राजद विधायक किरण देवी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने राजद विधायक किरण देवी के ससुर और पूर्व विधायक अरुण यादव के पिता स्व. भुनेश्वर सिंह यादव की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और हवन-पूजन में भाग लिया.

भोजपुर में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने गाड़ी में बैठकर देखा लौंडा नाच (ETV Bharat)

“लालू जिंदाबाद” के नारों से गूंजा माहौल: कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों के साथ बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे. इसी बीच हजारों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण और राजद कार्यकर्ता लालू यादव की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे और “लालू जिंदाबाद” के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा.

लौंडा नाच से लालू का पहले से है जुड़ाव: बता दें कि लालू यादव का इस पारंपरिक नृत्य से जुड़ाव नया नहीं है. इससे पहले भी उन्होंने साल 2023 में राबड़ी आवास पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़े बेटे तेजप्रताप यादव के साथ लौंडा डांस का लुत्फ उठाया था. मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो इस पारंपरिक नृत्य का आनंद लेते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है, जब लालू यादव वैनिटी वैन में बैठकर लौंडा नाच का लुत्फ उठा रहे थे.

अगिआंव गांव में आयोजित हुआ लौंडा नाच (ETV Bharat)

''लालू यादव हमारे अभिभावक हैं. उनके लिए और हमारे क्षेत्र की जनता के लिए संस्कृतक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. भोजपुरी संस्कृति से संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनका सभी ने खूब लूत्फ उठाया है''. -दीपू यादव, बेटा, राजद विधायक किरण देवी

क्या है लौंडा नाच?: लौंडा नाच बिहार की प्रसिद्ध कला है. जिसमें पुरुष महिला के कपड़े पहनकर डांस करता है. नाटक आदि में भी पुरुष महिला का किरदार निभाता है. ये पूर्वांचल क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है. इस नृत्य को भिखारी ठाकुर ने प्रसिद्ध दिलाई थी.

लौंडा नाच का राजद सुप्रीमो लालू यादव ने उठाया लुत्फ (ETV Bharat)

क्यों विलुप्त हो रहा लौंडा नाच?: सिनेमा और आर्केस्टा ने लौंडा नाच की जगह ले ली है. साथ ही लौंडा नाच करने वाले कलाकारों को लोग हीन भावना से देखते हैं. इसके अलावा सम्मान ना मिलना भी विलुप्ती का मुख्य का कारण है.

