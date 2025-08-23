ETV Bharat / state

मंगनी लाल मंडल का दावा है कि विभा देवी और प्रकाश वीर के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा. उन्होंने आरजेडी की जीत का दावा किया.

आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 2:52 PM IST

पटना: सियासी गलियारों में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान मंच पर राष्ट्रीय जनता दल के दो विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर नजर आए. वैसे तो दोनों की नाराजगी की चर्चा लोकसभा चुनाव 2024 के समय से ही चल रही थी लेकिन दोनों खुलकर कोई बयान नहीं दे रहे थे. दोनों के पाला बदल को आरजेडी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. हालांकि प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने दावा कि इनके जाने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है.

'दोनों विधायकों के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा': राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने विभा देवी और प्रकाश वीर के पाला बदलने पर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. उन्होंने कहा कि हमारे 78 विधायक थे. जिनमें से 4 विधायक पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, अब इन दोनों विधायकों ने पाला बदला है. इनके पार्टी छोड़ने से कोई असर नहीं होगा, उन दोनों सीटों पर एक बार फिर हमारे ही उम्मीदवार जीतेंगे.

पति की रिहाई का मिला इनाम?: नवादा की मौजूदा विधायक विभा देवी को लेकर मंगनी लाल मंडल ने बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि उनके (विभा देवी) पति राजबल्लभ यादव को हाल में दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले में बरी किया गया है, इसलिए नवादा विधायक ने पाला बदला है लेकिन इसके बावजूद उस सीट से राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट ही चुनाव जीतेंगे.

"हमने 78 सीटें जीतीं. चार सदस्य पहले ही चले गए. अब जो दो चले गए हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. एक इसलिए चली गईं, क्योंकि उनके पति को बरी कर दिया गया है. हमारा ही उम्मीदवार वहां से जीतेगा."- मंगनी लाल मंडल, अध्यक्ष, बिहार आरजेडी

तेजस्वी यादव के साथ मंगनी लाल मंडल और आलोक मेहता (ETV Bharat)

कौन हैं विभा देवी?: 2020 में नवादा से आरजेडी के टिकट पर विधायक बनीं विभा देवी पिछले एक-डेढ़ साल से पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होती थीं. उनके पति राजबल्लभ यादव पहले इस सीट से विधायक थे लेकिन नाबालिग से दुष्कर्म मामले में लंबे समय से जेल में थे. हालांकि पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया है.

पीएम के मंच पर मौजूद विभा देवी (ETV Bharat)

कौन हैं प्रकाश वीर?: नवादा के रजौली सीट से आरजेडी विधायक प्रकाश वीर को पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव का करीबी माना जाता है. उन्होंने ने भी लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पार्टी से दूरी बना ली थी. उस चुनाव में राजबल्लभ के भाई विनोद यादव निर्दलीय उम्मीदवार थे. दोनों ने आरजेडी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था.

पीएम के मंच पर मौजूद प्रकाश वीर (ETV Bharat)

आरजेडी ने पहले ही कर लिया था किनारा: वैसे आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के बाद ही दोनों विधायकों से दूरी बना ली थी. पिछले दिनों जेडीयू के पूर्व विधायक कौशल यादव जब आरजेडी में शामिल हुए थे, तभी ही साफ हो गया था कि अब इन दोनों सीटों से नए कैंडिडेट देंगे. वहीं, राहुल गांधी के साथ 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान भी एक युवक ने नेता प्रतिपक्ष से प्रकाश वीर को बदलने की मांग तो तेजस्वी यादव ने कहा, 'हट गया.'

किन विधायकों ने आरजेडी छोड़ा: शिवहर से विधायक चेतन आनंद, मोकामा की विधायक नीलम देवी, सूर्यगढ़ा से विधायक प्रह्लाद यादव ने फरवरी 2024 में नीतीश कुमार के विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान पाला बदल लिया था. कुछ दिन बाद ही मोहनिया की विधायक संगीता कुमारी भी बीजेपी में शामिल हो गईं. वह तो पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता भी हैं. वहीं अब विभा देवी और प्रकाश वीर भी एनडीए खेमे में चले गए हैं.




