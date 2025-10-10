ETV Bharat / state

लालू ही सीट और कैंडिडेट चुनेंगे, बोले तेजस्वी- आरजेडी संसदीय बोर्ड में फैसला

पटना: तेजस्वी की अध्यक्षता में आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई. बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन और सिंबल बांटने के काम आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव करेंगे. इस बीच पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए. तेजस्वी यादव की मौजूदगी में उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ली.

तीन नेता राजद की सदस्यता ली: पूर्णिया से जदयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, वैशाली से जदयू के पूर्व विधायक राहुल शर्मा और लोजपा रामविलास के अजय कुशवाहा राजद की सदस्यता ली. प्रेस कांफ्रेंस में तीनों नेताओं ने पार्टी की सदस्यता लेते हुए तेजस्वी यादव का धन्यवाद दिया.

समाप्त हो जाएगी जदयू: संतोष कुशवाहा ने कहा कि जदयू में उनका सम्मान नहीं हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि तीन नेताओं ने मिलकर जदयू को हाइजैक कर लिया है. पार्टी में नीतीश कुमार का कुछ नहीं चलता है. पार्टी के किसी भी निर्णय में कुशवाहा समाज से कोई नहीं होता है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में जदयू समाप्त हो जाएगी.

नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप: राहुल शर्मा ने तेजस्वी यादव का आभार जताते हुए कहा कि इस चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार विकास का काम करेगी. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में कोई काम बिना घूस दिए नहीं होता है. हर काम के लिए पैसे लगते हैं. उन्होंने तेजस्वी यादव की घोषणाओं से प्रेरित होकर राजद में सदस्यता ग्रहण की है.

चिराग की पार्टी पर आरोप: वैशाली के नेता अजय कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की चिंता करते हैं. दिन रात 22 घंटे काम करते हैं. समाज के लिए लगे रहते हैं. बिहार की जनता ऐसे नेताओं का ही चयन करेगी. आने वाले समय में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी. इस दौरान अजय कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में टिकट बंटवारे में गड़बड़ी की गयी.