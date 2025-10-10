लालू ही सीट और कैंडिडेट चुनेंगे, बोले तेजस्वी- आरजेडी संसदीय बोर्ड में फैसला
RJD संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद तेजस्वी ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि लालू यादव ही लालू ही सीट और कैंडिडेट चुनेंगे.
Published : October 10, 2025 at 3:19 PM IST|
Updated : October 10, 2025 at 5:18 PM IST
पटना: तेजस्वी की अध्यक्षता में आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई. बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन और सिंबल बांटने के काम आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव करेंगे. इस बीच पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए. तेजस्वी यादव की मौजूदगी में उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ली.
तीन नेता राजद की सदस्यता ली: पूर्णिया से जदयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, वैशाली से जदयू के पूर्व विधायक राहुल शर्मा और लोजपा रामविलास के अजय कुशवाहा राजद की सदस्यता ली. प्रेस कांफ्रेंस में तीनों नेताओं ने पार्टी की सदस्यता लेते हुए तेजस्वी यादव का धन्यवाद दिया.
समाप्त हो जाएगी जदयू: संतोष कुशवाहा ने कहा कि जदयू में उनका सम्मान नहीं हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि तीन नेताओं ने मिलकर जदयू को हाइजैक कर लिया है. पार्टी में नीतीश कुमार का कुछ नहीं चलता है. पार्टी के किसी भी निर्णय में कुशवाहा समाज से कोई नहीं होता है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में जदयू समाप्त हो जाएगी.
नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप: राहुल शर्मा ने तेजस्वी यादव का आभार जताते हुए कहा कि इस चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार विकास का काम करेगी. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में कोई काम बिना घूस दिए नहीं होता है. हर काम के लिए पैसे लगते हैं. उन्होंने तेजस्वी यादव की घोषणाओं से प्रेरित होकर राजद में सदस्यता ग्रहण की है.
चिराग की पार्टी पर आरोप: वैशाली के नेता अजय कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की चिंता करते हैं. दिन रात 22 घंटे काम करते हैं. समाज के लिए लगे रहते हैं. बिहार की जनता ऐसे नेताओं का ही चयन करेगी. आने वाले समय में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी. इस दौरान अजय कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में टिकट बंटवारे में गड़बड़ी की गयी.
वहीं बैठक खत्म होने के बाद राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग पर फाइनल चर्चा हो चुकी है. इसका ऐलान कर दिया जाएगा. "हमने अपने सारे अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिए हैं. हमने विश्वास जताया है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा, वो सर्वमान्य होगा."
बैठक महत्वपूर्ण: बैठक को लेकर RJD नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि संसदीय दल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी. राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में सभी सदस्यों ने गठबंधन करने का निष्ठा जाहिर की है. सीटो के बंटवारे के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरी तरह से अधिकृत किया गया है. हर व्यक्ति जानता है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं, वो करते हैं.
राजद संसदीय बोर्ड की बैठक को लेकर RJD नेता बीमा भारती ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि अपने-अपने बूथ पर मजबूती से काम करना है. तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है. चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि 'मैं RJD की कार्यकर्ता हूं. अगर पार्टी का निर्देश होगा तो चुनाव लड़ेंगे.'
