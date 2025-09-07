ETV Bharat / state

'एक टोकरी मिट्टी भी नहीं निकली और 6 करोड़ निकाल लिए..' कैमूर में मनरेगा घोटाले पर सुधाकर सिंह का हमला

सुधाकर सिंह, आरजेडी सांसद ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 7, 2025 at 4:22 PM IST 3 Min Read