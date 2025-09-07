ETV Bharat / state

'पागल हाथी का कान ऐंठने के लिए BJP और RSS ने दो ऊंट को लगाया', RJD सांसद का अजीबोगरीब बयान

राजद सांसद ने बिहार के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है. जनसुराज के बहाने सरकार पर निशाना साधा.

RJD MP Sudhakar Singh
राजद सांसद सुधाकर सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2025 at 1:43 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 3:05 PM IST

2 Min Read

कैमूर: 'बिहार में पागल हाथी को संभालने के लिए बीजेपी और आरआरएस वालों ने दो ऊंट को लगाया है.' इस तरह का बयान राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कैमूर में मीडिया से बात करते हुए दिया. सुधाकर सिंह ने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को ऊंट बताया. कहा कि जब हाथी पागल हो जाता है तो बदले में दो ऊंट लगाया जाता है.

"नीतीश कुमार ब्रेन डेड मुख्यमंत्री हैं. भाजपा और आरआरएस द्वारा दो ऊंट को कान ऐंठने के लिए लगाया है. दोनों का काम सीएम को कंट्रोल करना है. सरकार में एक नहीं बल्कि आधा दर्जन मुख्यमंत्री हैं. अधिकारी भी अपनी मर्जी से चिट्ठी निकालते हैं. बिहार की जनता इन्हें बेदखल कर देगी." -सुधाकर सिंह, राजद सांसद, बक्सर

राजद सांसद सुधाकर सिंह (ETV Bharat)

जनसुराज से नीतीश कुमार तक: दरअसल, सुधाकर सिंह ने इस तरह का बयान तब दिया जब मीडिया ने जनसुराज को लेकर सवाल किया. पहले तो उन्होंने जन सुराज की भविष्यवाणी बतायी इसके बाद सीएम नीतीश कुमार तक पहुंच गए.

'जनसुराज का खाता नहीं खुलेगा': सुधाकर सिंह ने बताया कि जनसुराज का बिहार में खाता भी नहीं खुलेगा. इनके नारे से नीतीश कुमार बेदखल नहीं होंगे, क्योंकि इन लोगों ने 2015 में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनवायी. 2020 में भी इनका योगदान रहा. अब ये लोग नीतीश कुमार की जगह खुद को लाने का सपना देख रहे हैं.

संवेदना के साथ कटाक्ष भी: सुधाकर सिंह के इस बयान से एक ओर जहां नीतीश कुमार के प्रति संवेदना दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने सीएम पर जमकर निशाना भी साधा और ब्रेन डेड मुख्यमंत्री करार दिया.

'गिरिराज सिंह को कहा था आतंकवादी': बता दें कि सुधाकर सिंह हमेशा विवादित बयान देते रहे हैं. इससे पहले उन्होंने मीडिया के सामने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आतंकवादी कहा था. इससे पहले भी सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को मानसिक बीमारी से ग्रस्त बताया था.

Last Updated : September 7, 2025 at 3:05 PM IST

