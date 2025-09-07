ETV Bharat / state

'पागल हाथी का कान ऐंठने के लिए BJP और RSS ने दो ऊंट को लगाया', RJD सांसद का अजीबोगरीब बयान

राजद सांसद सुधाकर सिंह ( ETV Bharat )

कैमूर: 'बिहार में पागल हाथी को संभालने के लिए बीजेपी और आरआरएस वालों ने दो ऊंट को लगाया है.' इस तरह का बयान राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कैमूर में मीडिया से बात करते हुए दिया. सुधाकर सिंह ने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को ऊंट बताया. कहा कि जब हाथी पागल हो जाता है तो बदले में दो ऊंट लगाया जाता है. "नीतीश कुमार ब्रेन डेड मुख्यमंत्री हैं. भाजपा और आरआरएस द्वारा दो ऊंट को कान ऐंठने के लिए लगाया है. दोनों का काम सीएम को कंट्रोल करना है. सरकार में एक नहीं बल्कि आधा दर्जन मुख्यमंत्री हैं. अधिकारी भी अपनी मर्जी से चिट्ठी निकालते हैं. बिहार की जनता इन्हें बेदखल कर देगी." -सुधाकर सिंह, राजद सांसद, बक्सर राजद सांसद सुधाकर सिंह (ETV Bharat) जनसुराज से नीतीश कुमार तक: दरअसल, सुधाकर सिंह ने इस तरह का बयान तब दिया जब मीडिया ने जनसुराज को लेकर सवाल किया. पहले तो उन्होंने जन सुराज की भविष्यवाणी बतायी इसके बाद सीएम नीतीश कुमार तक पहुंच गए.

