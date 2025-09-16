'तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं..' RJD सांसद सुधाकर सिंह ने मंत्री को बताया CM नीतीश का 'दलाल'
आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने मंत्री जमा खान पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 'दलाल' बताया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : September 16, 2025 at 2:29 PM IST
कैमूर (भभुआ): जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहा है, नेताओं की जुबान भी तल्ख होती जा रही है. बक्सर लोकसभा सीट से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने चैनपुर से जेडीयू विधायक और बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जमा खान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है. उन्होंने मंत्री को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 'दलाल' करार देते हुए कहा कि चैनपुर की जनता को धोखा देने वाले स्थानीय विधायक से इस चुनाव में जनता जरूर बदला लेगी.
जमा खान पर सुधाकर का तल्ख बयान: बक्सर सांसद ने कहा कि पटना-दिल्ली और लखनऊ में बीजेपी की सरकार है. अगर स्थानीय विधायक और मंत्री (जमा खान) की हैसियत है तो मूसा खांड का पानी चैनपुर विधानसभा के किसानों के खेत में लाकर दिखाएं. मंत्री का बिना नाम लिए हुए सुधाकर सिंह ने कहा आपकी हैसियत पानी लाने की नहीं, केवल नीतीश कुमार के लिए दलाली करने की है.
"मैंने ये कहा कि सोन नहर का जो हमने जुड़ाव पैदा करेंगे. इससे चैनपुर के कई पंचायत भी इसका हिस्सा होंगे लेकिन जो मंत्री और यहां का विधायक कहा रहा था कि हम लाए हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि तुम्हारी हैसियत पानी लाने की नहीं. आपकी हैसियत अधिक से अधिक उस इलाके में पैसा कैसे वसूलाएगा. नीतीश कुमार के द्वारा जो घूसखोरी का जाल बिछाया गया है, उसमें आप दलाली का काम कर सकते हैं. आपसे विकास का काम नहीं होगा."- सुधाकर सिंह, सांसद, राष्ट्रीय जनता दल
'गद्दार को बनाया विधायक': कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा के चैनपुर प्रखंड के नगर पंचायत हाटा प्रजापति वाटिका 3 में आयोजित आरजेडी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन सह सम्मान समारोह में पहुंचे सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का प्रत्याशी था लेकिन वह प्रत्याशी कमजोर थे. जिस वजह से यहां की जनता ने एक गद्दार को जिता दिया, जिन्होंने पाला बदल लिया.
मोहनिया विधायक पर भड़के सुधाकर: वहीं मोहनिया से आरजेडी के सिंबल पर विधायक संगीता कुमारी के पाला बदलने पर सुधाकर सिंह ने कहा कि जिला परिषद का चुनाव हार चुकी एक आम महिला को लालू प्रसाद यादवे ने विधायक बनाया, इससे अधिक क्या सम्मान दिया जा सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे के प्रलोभन में वह बीजेपी में शामिल हुई हैं.
'दलबदलुओं की खैर नहीं': आरजेडी सांसद ने जनता से उन तमाम विधायकों को हराने की अपील की है, जिन्होंने पिछले डेढ़-दो सालों में महागठबंधन का साथ छोड़ा है. सुधाकर सिंह ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जिसने भी आरजेडी का साथ छोड़ा है, उसे जनता ने सजा दिया है.
