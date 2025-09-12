बिहार में RJD विधायक के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, पत्नी के फोन के बाद जा रहा था ससुराल
खगड़िया में अपराधियों ने बाइक सवार RJD विधायक के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी है. घटना को लेकर विधायक ने बड़ा खुलासा किया.
Published : September 12, 2025 at 2:11 PM IST
खगड़िया: बिहार के खगड़िया के अलौली थाना क्षेत्र में अपराधियों ने बाइक सवार आरजेडी विधायक के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी है. घटना को गुरुवार रात मेघौना पिकेट से मात्र 100 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया गया. मृतक की पहचान हथवन पंचायत के गढ़बत्री गांव निवासी गइनू सदा के 28 वर्षीय पुत्र लक्ष्मण सदा के रूप में हुई है.
ससुराल जा रहा था आरजेडी विधायक का ड्राइवर: जानकारी के अनुसार, लक्ष्मण सदा अपने गांव गढ़बत्री से ससुराल फूलतौरा जाने के लिए बाइक से निकला था. जैसे ही वह मेघौना पिकेट से करीब 100 मीटर पहले पहुंचा, पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर गोली चला दी. गोली लगने से वह बाइक से गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
लक्ष्मण था विधायक का ड्राइवर: लक्ष्मण सदा अलौली के राजद विधायक रामवृक्ष सदा का गाड़ी चालक था. वह गाड़ी चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. उसकी अचानक हुई हत्या से परिवार में कोहराम मच गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, और गांव में मातम का माहौल है.
प्रेम प्रसंग को लेकर विधायक का बयान: विधायक रामवृक्ष सदा ने बताया कि लक्ष्मण पिछले एक महीने से उनके यहां ड्राइवर था. उन्होंने कहा कि लक्ष्मण की पत्नी की पहले भी शादी हो चुकी थी, जिसके कारण उसके परिवार में विवाद चल रहा था. इसके अलावा, उसकी सास और साली के रील बनाने को लेकर भी वह तनाव में रहता था. विधायक ने आशंका जताई कि प्रेम प्रसंग या पूर्व विवाह हत्या का कारण हो सकता है.
"जब रात में वह मेरे आवास से जाने लगा तो मैंने उससे कहा कि रात अधिक हो गई है मत जाओ. इस पर लक्ष्मण सदा ने बताया कि जरूरी काम है मुझे ₹1100 किश्ती भरना है, तो मैंने उसे ₹2000 दे दिया और वह पंकज कुमार की बाइक लेकर निकल गया. वहीं रास्ते में कचरा भवन के पास अपराधी ने उसे गोली मार दी, हो सकता है कि पहले की शादी ही उसके हत्या का कारण बना हो."-रामवृक्ष सदा, विधायक
ग्रामीणों में पुलिस के प्रति नाराजगी: घटना के बाद परिजनों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर गुस्सा देखा गया. परिजनों का कहना है कि पिकेट से महज 100 मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी वारदात हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है. उनका कहना है कि अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं बचा है.
"घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने अलौली थाना पुलिस को जानकारी दी थी लेकिन पुलिस तुरंत मौके पर नहीं पहुंची. पुलिस समय रहते पहुंच जाती तो उसकी जान बच सकती थी."-परिजन
पुलिस ने शुरू की जांच: घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने अलौली थाना पुलिस को जानकारी दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया. सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पी.एन. साहू ने बताया कि हत्या के कारणों की जांच की जा रही है और परिजनों से पूछताछ के बाद मामला और स्पष्ट होगा.
"पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. अभी तक हत्या के सटीक कारणों का पता नहीं चल सका है. परिजनों और अन्य लोगों से पूछताछ के बाद ही हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट हो पाएगी. साथ ही, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."-पी.एन साहू, एसडीपीओ
ये भी पढ़ें-
पटना में RJD नेता की हत्या, दो अपराधियों ने दागी 6 गोलियां
RJD नेता हत्याकांड में तीन को पुलिस ने दबोचा, गोलियों से भूना गया था