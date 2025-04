ETV Bharat / state

क्या रीतलाल यादव का एनकाउंटर करने पहुंची थी पुलिस?, विधायक की पत्नी ने लगाया गंभीर आरोप - RJD MLA RITLAL YADAV

विधायक की पत्नी रिंकू देवी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के पटना में राजद विधाययक रीतलाल यादव के घर में छापेमारी के बाद मामला तूल पकड़ लिया है. विधायक की पत्नी रिंकू देवी ने पटना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. रिंकू देवी ने साफ-साफ कहा कि पटना पुलिस विधायक रीतलाल यादव का एनकाउंटर करने पहुंची थी. क्या घर में आतंकी था? विधायक की पत्नी ने कहा कि जिस तरीके से मेरे घर में इतनी संख्या में पुलिस आयी, इसकी क्या जरूरत थी. इतनी पुलिस तो आतंकवादी के यहां जाती है. हमलोग आतंकवादी को नहीं रखे थे. इससे बात साफ है कि मेरे पति को पुलिस मारने के लिए आयी थी. विधायक की पत्नी रिंकू देवी (ETV Bharat) "पटना पुलिस 6 महीने से मेरे पति को मारने के लिए तैयार है. पुलिस को पता था कि वे घर में हैं, इसलिए पूरी फोर्स के साथ पुलिस आयी थी. मारने के बाद केस बना दिया जाता कि मेरे पति ने गोली चलायी तो बदले में पुलिस उनका एनकाउंटर कर दिया." - रिंकू देवी, विधायक की पत्नी 'सीट खाली कराने की साजिश': राजद विधायक की पत्नी रिंकु देवी ने कहा कि छह माह बाद बिहार विधानसभा चुनाव है. इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से मेरे पति हटा दिया जाए. इससे दानापुर की सीट खाली हो जाएगी. राजनीति के दवाब में मेरे पति के खिलाफ साजिश की जा रही है.

