बिहार में RJD विधायक प्रह्लाद यादव के बेटे का निधन, खबर सुनते ही MLA की तबीयत बिगड़ी

राजद विधायक प्रह्लाद यादव के बेटे का पटना में इलाज के दौरान निधन हो गया. वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे.

PRAHLAD YADAV SON PASSES AWAY
आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव के बेटे का निधन (ETV Bharat)
Published : September 23, 2025 at 11:44 AM IST

Updated : September 23, 2025 at 12:22 PM IST

पटना: बिहार के राजद विधायक प्रह्लाद यादव के बेटे विनय कुमार का निधन हो गया है. जानकारी मिलते ही राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है. बताया जा रहा है कि विनय कुमार लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थे. मंगलवार की सुबह तकरीबन 3 बजे पटना के रूबन मेमोरियल हॉस्पीटल में इलाज के दौरान निधन हो गया.

बेटे के निधन का सदमा: बेटे का निधन की खबर सुनते ही विधायक प्रह्लाद यादव की भी तबीयत बिगड़ गयी है. उन्हें भी आनन-फानन में अस्तताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टर्स के मुताबिक विधायक की स्थिति फिलहाल सामान्य है. बेटे के निधन के प्रह्लाद यादव को सदमा लगा है.

रिश्तेदारों में शोक का माहौल: परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक विनय कुमार की शादी डेढ़ साल पहले हुई थी. उनकी छोटी बच्ची भी है. काफी मिलनसार छवि के रूप में जाने जाते थे. विनय के निधन के बाद लखीसराय स्थित रिश्तेदारों में शोक की लहर है.

सूर्यगढ़ा से विधायक हैं प्रह्लाद यादव: प्रह्लाद यादव बिहार के लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक हैं. पहली बार 1995 में विधायक चुने गए थे. इसके बाद 2015 और 2020 में दो बार विधायक चुने गए. 1980 में कम्युनिस्ट आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं. राजद पार्टी के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं.

चुनाव लड़ने वाले थे विनय: मिली जानकारी के अनुसार इस बार विनय कुमार राजद के उम्मीदवार के टिकट पर सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले थे. फिलहाल विनय का पार्थिव शरीर लखीसराय उनके आवास खगौल किउल पहुंच गया है. कई राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि और आसपास के लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है.

''विनय कुमार को पिछले दिनों मच्छर ने काटा था, जिसे उन्हें डेंगू हो गया था. उन्हें इलाज के लिए पटना के रूबन मेमोरियल हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें''. -आंनदी कुमार, प्रमुख प्रवक्ता, राजद

ये भी पढ़ें: 'हर हाल में लड़ूंगा चुनाव', 'लखीसराय का आतंक' पर ललन सिंह को प्रह्लाद यादव की दो टूक

