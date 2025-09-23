ETV Bharat / state

बिहार में RJD विधायक प्रह्लाद यादव के बेटे का निधन, खबर सुनते ही MLA की तबीयत बिगड़ी

पटना: बिहार के राजद विधायक प्रह्लाद यादव के बेटे विनय कुमार का निधन हो गया है. जानकारी मिलते ही राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है. बताया जा रहा है कि विनय कुमार लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थे. मंगलवार की सुबह तकरीबन 3 बजे पटना के रूबन मेमोरियल हॉस्पीटल में इलाज के दौरान निधन हो गया.

बेटे के निधन का सदमा: बेटे का निधन की खबर सुनते ही विधायक प्रह्लाद यादव की भी तबीयत बिगड़ गयी है. उन्हें भी आनन-फानन में अस्तताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टर्स के मुताबिक विधायक की स्थिति फिलहाल सामान्य है. बेटे के निधन के प्रह्लाद यादव को सदमा लगा है.

रिश्तेदारों में शोक का माहौल: परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक विनय कुमार की शादी डेढ़ साल पहले हुई थी. उनकी छोटी बच्ची भी है. काफी मिलनसार छवि के रूप में जाने जाते थे. विनय के निधन के बाद लखीसराय स्थित रिश्तेदारों में शोक की लहर है.

सूर्यगढ़ा से विधायक हैं प्रह्लाद यादव: प्रह्लाद यादव बिहार के लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक हैं. पहली बार 1995 में विधायक चुने गए थे. इसके बाद 2015 और 2020 में दो बार विधायक चुने गए. 1980 में कम्युनिस्ट आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं. राजद पार्टी के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं.