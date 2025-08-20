सिवान: बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है. चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है. बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं और इन हलचलों के बीच नेता आम जनता के बीच कर जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं. इसी कड़ी में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने रघुनाथपुर से चुनावी बिगुल फूंक दिया है.

ओसामा शहाब की सीट फाइनल: दरअसल 2025 विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय रह गया है. चुनाव आयोग चुनाव को देखते हुए आनन-फानन में एसआईआर भी करा रहा है, जो अंतिम चरण में है. इसी बीच अब राजनीतिक सुगबुगाहट भी तेज हो गई है. मंगलवार (19 अगस्त) को राजद के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सह सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी और रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव की मौजूदगी में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था. इस कार्यक्रम में ओसामा शहाब भी पहुंचे और लोगों को संबोधित किया.

"जिस तरह से हरिशंकर यादव को आप लोग आशीर्वाद देकर विधायक बनाते हैं, हमको भी आशीर्वाद दीजिए. हम आपके हर सुख दुख में तत्पर रहेंगे."- ओसामा शहाब, आरजेडी नेता

हरिशंकर यादव ने ओसामा को बांधी पगड़ी: कार्यक्रम के दौरान हरिशंकर यादव जो रघुनाथपुर के सिटिंग विधायक हैं, उन्होंने खुद अपने हाथों से ओसामा को पगड़ी बांधी. इससे साफ हो गया है कि ओसामा शहाब की रघुनाथपुर सीट से टिकट लगभग पक्की हो गई है.

हेना शहाब ने लालू से मिलकर किया था ऐलान: इस साल अप्रैल में हेना शहाब ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलकर रघुनाथपुर से बेटे ओसामा को लड़ाने की इच्छा जाहिर की थी. मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि हमारा ही विधानसभा क्षेत्र रघुनाथपुर है. उसी को लेकर सोचा जा रहा है. हालांकि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के फैसले पर भरोसा जताया था.

अवध बिहारी चौधरी ने लगायी मुहर: वहीं अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने ओसामा शहाब को रघुनाथपुर से चुनावी तैयारी करने के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसकी वजह से वह रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे. इस एलान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

अटकलों पर विराम: ओसामा शहाब के रघुनाथपुर से चुनावी ताल ठोंकते ही राजनीति फिर से एक बार गरमा सी गई है. आपको बता दें कि काफी दिन से रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने की अटकलें चल रही थी, लेकिन अब अटकलें खत्म होती नजर आ रही है.

रईस खान से बढ़ेगी मुश्किल: ओसामा शहाब के चुनावी ताल ठोंकते ही रघुनाथपुर में राजनीति काफी गरमा गई है. आपको बता दें कि रईस खान भी कई बार मीडिया से बयानों में जाहिर कर चुके हैं कि अगर पार्टी टिकट देगी तो वह रघुनाथपुर से चुनाव लड़ सकते हैं. अब एलजेपीआर के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं.

रईस खान ने हमले का लगाया था आरोप: जानकारों का मानना है कि अगर रईस खान भी चुनावी मैदान में कूदे तो चुनावी घमासान हो सकता है, क्योंकि खान ब्रदर्स में ज्यादा बनती नहीं है. बीते दिनों पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान एमएलसी चुनाव के दिन अपने घर जा रहे थे, तभी उनके काफिले पर हमला हुआ था. इसको लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसमें सीधा-सीधा ओसामा शहाब समेत आधा दर्जन लोगों का नाम सामने आया था.

हॉट सीट बनता जा रहा रघुनाथपुर: तब से माना जाता है कि खान ब्रदर्स के रईस खान अगर रघुनाथपुर से चुनाव मैदान में आते हैं और ओसामा शहाब ने जैसे के चुनावी ताल ठोंक दी है तो राजनीति काफी गरमा जाएगी. सिवान का सबसे हॉट सीट रघुनाथपुर बन जाएगा.

ये भी पढ़ें

'वे बांटने की साजिश कर रहे, हमें एकजुट रहने की जरूरत..' हेना और ओसामा का साथ मिलने पर तेजस्वी यादव

हेना शहाब और ओसामा शहाब RJD में शामिल, विधानसभा चुनाव से पहले लालू-तेजस्वी का बड़ा दांव