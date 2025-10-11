ETV Bharat / state

बिहार में RJD विधायक का विरोध, प्रदर्शनकारी को चलती कार से फेंका

फतेह बहादुर का विरोध ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 11, 2025 at 8:05 PM IST 4 Min Read