बिहार में RJD विधायक का विरोध, प्रदर्शनकारी को चलती कार से फेंका

डेहरी RJD विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे. ग्रामीणों ने विरोध किया तो युवक को कार में बंद कर गाड़ी आगे बढ़ा दी.

फतेह बहादुर का विरोध (ETV Bharat)
Published : October 11, 2025 at 8:05 PM IST

रोहतास : बिहार में विधायकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है. विभिन्न जिलों से हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है. इसी बीच रोहतास में भी बवाल देखने को मिला है. मामला थाने तक पहुंच चुका है.

RJD का विरोध : दरअसल, डेहरी के चिलबिला गांव से स्थानीय राजद विधायक फतेह बहादुर गुजर रहे थे. वह अहरांव से लौट रहे थे. इसी बीच काफिले को घेरकर चिलबिला गांव के लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे. युवकों के हाथ में काला झंडा भी दिखा.

रोहतास में हंगामा (ETV Bharat)

कार से नीचे फेंक दिया गया : विधायक के विरोध में नारेबाजी होते देख एमएलए के अंगरक्षक सामने आए तथा लोगों को समझने की कोशिश करने लगे. जिसके बाद मामला बढ़ गया. इसी बीच विधायक के काफिले में शामिल समर्थक भी पहुंच गए और दोनों पक्ष आमने-सामने आकर हंगामा करने लगे. युवकों तथा विधायक के समर्थकों में झड़प हो गई. आरोप है कि नारा लगाने वाले राहुल नामक एक युवक को विधायक की गाड़ी में जबरन बैठा लिया गया. बाद में उस गाड़ी से युवक को नीचे फेंक दिया गया. जिसका वीडियो भी सामने आया है.

विधायक के खिलाफ शिकायत : कार से नीचे गिरने पर युवक कि सिर में चोट भी लग गई. वह लहूलुहान हो गया. इसके बाद हंगामा और बढ़ गया. इस संबंध में घायल युवक के परिजनों के लिखित शिकायत पर विधायक फतेह बहादुर समेत उनके समर्थकों पर आयरकोठा थाना में प्राथमिकी दर्ज के लिए आवेदन दिया गया है. ग्रामीणों ने पुलिस के वरीय अधिकारियों से दो टूक में कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई तो ग्रामीण सड़क जाम व अन्य आंदोलन करेंगे.

इसी गांव में हुआ हंगामा (ETV Bharat)

''मौके पर पहुंचकर गांव एवं इलाके में फ्लैग मार्च किया गया. घटना से संबंधित वीडियो फुटेज मिला है. घायल युवक के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. मामले से वरीय अधिकारियों को भी अवगत कराया जा रहा है.''- शिवम कुमार, थानाध्यक्ष, आयरकोठा

ग्रामीणों का कहना है कि, शनिवार दोपहर विधायक फतेह बहादुर सिंह अहरांव गांव से चिलबिला होते डेहरी लौट रहे थे. गांव के लोगों ने विधायक की गाड़ी को मंदिर के समीप रोककर मंदिर में दर्शन करने को कहा. जिसे सुनते ही विधायक भड़क उठे और विरोध करने वाले लोगों के साथ गाली गलौज करने लगे.

''विरोध के बावजूद विधायक गाड़ी से नहीं उतरे और दोनों अंगरक्षकों को बाहर भेज कर लोगों को गाड़ी के आगे से हटाने को कहा. तब उनके अंगरक्षकों ने हमें पड़कर गाड़ी के अंदर जबरन बंद कर दिया. उनके समर्थक भी साथ थे. इसके बाद मुझे गाड़ी से फेंक दिया गया.''- राहुल कुमार, घायल ग्रामीण

घटना के बाद आक्रोशित लोग विधायक की गाड़ी का पीछा करने लगे, तब तक विधायक की गाड़ी निकल चुकी थी. चिलबिला निवासी विंध्याचल सिंह के पुत्र राहुल कुमार को आसपास के लोगों ने अकोढीगोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

क्या कहा राजद विधायक ने ? : इस संबंध में जब डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इंकार कर दिया. पर कहा कि जनसंपर्क से लौटने के दौरान कुछ एक खास समाज के लड़के उनसे तथा उनके कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे. इसी दौरान यह घटना हुई. मामले में एसपी को लिखित आवेदन दिया जायेगा.

