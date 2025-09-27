ETV Bharat / state

बिहार में RJD के कद्दावर विधायक का विरोध, लोगों ने कहा- आप लालटेन के नाम पर कलंक हैं

राजद विधायक आलोक कुमार का विरोध हुआ. जनसपंर्क के दौरान नाराज वोटर के कारण उन्हें हाथ जोड़कर निकलना पड़ा. पढ़ें खबर

ALOK MEHTA PROTEST IN UJIAPUR
आलोक कुमार मेहता का विरोध (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 27, 2025 at 8:30 PM IST

3 Min Read
समस्तीपुर : बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व उजियापुर विधानसभा से राजद विधायक आलोक कुमार मेहता से जुड़ा एक वीडियो सामने आयी है. जिसमें विधायक एक गांव में जनसंपर्क करने पंहुचे थे, लेकिन उनके ऊपर कुछ ग्रामीण भड़क गए. वीडियो में साफ दिख रहा है कि विधायक के सामने ही ग्रामीण बदहाल व्यवस्था को लेकर उन्हें कोसने लगे. हालात बिगड़ता देख आलोक कुमार मेहता वहां से चुपचाप अपनी गाड़ी पर बैठकर निकल गए.

आलोक कुमार मेहता का विरोध : चूंकि साल चुनावी हैं, ऐसे में मतदाताओं की उम्मीद पर खड़े नहीं उतरने वाले नेताओं की फजीहत शुरू हो गयी है. कुछ ऐसा ही एक वीडियो समस्तीपुर से सामने आया है, जिसमें विधायक को उनके विधानसभा का वोटर कोस रहा. यह वीडियो समस्तीपुर के उजियापुर विधानसभा क्षेत्र के रायपुर पंचायत के आईटीआई महादलित टोला का बताया जा रहा है.

आलोक कुमार मेहता का विरोध (विशेष सूत्रों से उपलब्ध करया गया वीडियो)

क्या है पूरा मामला? : दरअसल, विधायक आलोक कुमार मेहता जनसपंर्क करने पहुंचे थे. इसी दौरान एक शख्स पूरी तरह आपे से बाहर हो गया. वह अपने क्षेत्र के विधायक पर कुछ भी काम नहीं करने का आरोप लगा रहा था. वह कहता है, आप लालटेन के नाम पर कलंक हैं.

यही नहीं वीडियो में यह भी सुना जा सकता है कि, वह विधायक के सामने बोल रहा है कि, कोई कुछ नहीं किया, जीतता है और चोर की तरह भाग जाता है. वैसे इस दौरान विधायक आलोक कुमार मेहता मोबाइल से यह रिकॉर्ड कर रहे किसी को मोबाइल बंद करने की बात जरूर कह रहे थे. वैसे भड़के लोगों को देख वह हाथ जोड़ वहां से तेजी में निकलते और गाड़ी में बैठते दिखाई पड़ रहे हैं.

मामले को लेकर ईटीवी भारत ने कई बार विधायक आलोक मेहता से संपर्क साधने की कोशिश की. हालांकि उनसे बात नहीं हो पाई.

RJD का गढ़ उजियापुर विधानसभा : दरअसल, 2008 में नए परिसीमन के बाद बने उजियापुर विधानसभा सीट को राजद का गढ़ माना जाता रहा है. विधानसभा अस्तित्व में आने के बाद से ही यह सीट राजद जीतता आ रहा. वहीं बीते दो चुनाव से इस सीट पर आलोक कुमार मेहता काबिज हैं.

पहले भी नेताओं का हुआ विरोध : यह कोई पहला मामला नहीं है जब नेताओं को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा हो. इससे पहले नालंदा में भी मंत्री श्रवण कुमार और विधायक को स्थानीय मलावां गांव वालों ने दौड़ा दिया था. किसी प्रकार वे लोग बाहर निकल पाए थे.

वोट बहिष्कार का ऐलान : ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेताओं की फजीहत की जा रही है. बल्कि कई जगहों पर वोट बहिष्कार का ऐलान भी किया गया है. मसौढ़ी में वार्ड नंबर 15 गंगाचक मलिकाना के सभी मोहल्लेवासियों ने इन दिनों नारकीय सड़क की बदहाल स्थिति से आजीज होकर इस बार चुनाव में मतदान बहिष्कार करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग एवं स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित हस्ताक्षर ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया है.

