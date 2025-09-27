ETV Bharat / state

बिहार में RJD के कद्दावर विधायक का विरोध, लोगों ने कहा- आप लालटेन के नाम पर कलंक हैं

समस्तीपुर : बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व उजियापुर विधानसभा से राजद विधायक आलोक कुमार मेहता से जुड़ा एक वीडियो सामने आयी है. जिसमें विधायक एक गांव में जनसंपर्क करने पंहुचे थे, लेकिन उनके ऊपर कुछ ग्रामीण भड़क गए. वीडियो में साफ दिख रहा है कि विधायक के सामने ही ग्रामीण बदहाल व्यवस्था को लेकर उन्हें कोसने लगे. हालात बिगड़ता देख आलोक कुमार मेहता वहां से चुपचाप अपनी गाड़ी पर बैठकर निकल गए.

आलोक कुमार मेहता का विरोध : चूंकि साल चुनावी हैं, ऐसे में मतदाताओं की उम्मीद पर खड़े नहीं उतरने वाले नेताओं की फजीहत शुरू हो गयी है. कुछ ऐसा ही एक वीडियो समस्तीपुर से सामने आया है, जिसमें विधायक को उनके विधानसभा का वोटर कोस रहा. यह वीडियो समस्तीपुर के उजियापुर विधानसभा क्षेत्र के रायपुर पंचायत के आईटीआई महादलित टोला का बताया जा रहा है.

आलोक कुमार मेहता का विरोध (विशेष सूत्रों से उपलब्ध करया गया वीडियो)

क्या है पूरा मामला? : दरअसल, विधायक आलोक कुमार मेहता जनसपंर्क करने पहुंचे थे. इसी दौरान एक शख्स पूरी तरह आपे से बाहर हो गया. वह अपने क्षेत्र के विधायक पर कुछ भी काम नहीं करने का आरोप लगा रहा था. वह कहता है, आप लालटेन के नाम पर कलंक हैं.

यही नहीं वीडियो में यह भी सुना जा सकता है कि, वह विधायक के सामने बोल रहा है कि, कोई कुछ नहीं किया, जीतता है और चोर की तरह भाग जाता है. वैसे इस दौरान विधायक आलोक कुमार मेहता मोबाइल से यह रिकॉर्ड कर रहे किसी को मोबाइल बंद करने की बात जरूर कह रहे थे. वैसे भड़के लोगों को देख वह हाथ जोड़ वहां से तेजी में निकलते और गाड़ी में बैठते दिखाई पड़ रहे हैं.