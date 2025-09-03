पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना स्थित वन पोलो रोड आवास पर राजद (RJD) की बड़ी बैठक जारी है. इस बैठक में पार्टी के तमाम विधायक, सांसद और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद हैं. बैठक का मकसद आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करना और सीटों पर मंथन करना है.

चुनावी तैयारी पर मंथन : सूत्रों के मुताबिक बैठक में राजद के भीतर सीटों के बंटवारे, उम्मीदवार चयन और बूथ स्तर तक की रणनीति पर चर्चा हो रही है. पार्टी चाहती है कि इस बार चुनावी तैयारी समय रहते पूरी की जाए ताकि भाजपा और एनडीए के मुकाबले मजबूत स्थिति बनाई जा सके. तेजस्वी यादव खुद बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और सभी विधायकों व नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं.

बैठक स्थल पर सियासी बयानबाजी : बैठक से पहले ही राजद महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देकर राजनीतिक हलचल मचा दी. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री 'नौटंकीबाज' हैं.

''कभी दुखी होने का नाटक, कभी खुश होने का नाटक, मेमोरी साफ करनी चाहिए. यह वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं को लेकर अपमानजनक बातें कही थीं. प्रधानमंत्री ने अतीत में कांग्रेस नेताओं और महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी की थी. कभी कांग्रेस को विधवा कह दिया, कभी दीदी-दीदी कहा, तो कभी करोड़ों की गर्लफ्रेंड तक का जिक्र कर दिया. आज वही प्रधानमंत्री दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं. शर्म आनी चाहिए.''- रितु जायसवाल, आरजेडी नेता

रितु जायसवाल ने प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और भाषण शैली पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि मोदी जी वोटर अधिकार यात्रा में जुटी भीड़ और लोकप्रियता को देखकर परेशान हैं. इसलिए मंच से अपने लोगों को भिजवाकर अनर्गल बातें करवा रहे हैं. मोदी जी खुद कहते हैं कि वे प्रकट हुए हैं, बायोलॉजिकल नहीं हैं. जब जिस कोख से जन्म लिया है, उसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इससे बड़ा नालायक बेटा कौन होगा.

