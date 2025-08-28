सीतामढ़ी: बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा SIR के तहत 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने के खिलाफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है. आज वोटर अधिकार भारत नेपाल की सीमा बैरगनिया पहुंची, जहां पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर निशाना साधा है.

एनडीए पर बरसे तेजस्वी: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए नेताओं पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि अभी जो राजा (केन्द्र और राज्य सरकार) बोलता है. वही प्रजा को करना पड़ता है, लेकिन लोकतंत्र में प्रजा जो कहेगी, वही राजा को करना होगा.

सीतामढ़ी में सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर बरसे तेजस्वी (ETV Bharat)

महागठबंधन को वोट देने की अपील: तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि आप लोग अपने वोट की ताकत को जानें और इस बार महागठबंधन के प्रत्याशियों को वोट दें, ताकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सके और हम सब मिलकर बिहार का विकास करें. उन्होंने कहा कि आप सभी होशमंद लोग हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने वोट की हिफाजत कीजिए.

''आपके परिवार में कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटा होगा. अब बताएं ये बेईमान हैं या नहीं. बेईमानों को सत्ता से उखाड़ फेंकना है. आप वादा करें कि अपने वोट की सुरक्षा करेंगे. आप लोग लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे. 20 साल पुरानी एनडीए की सरकार खटाला हो चुकी है और हमारे चाचा जो बार-बार पलटी मारते हैं. अब उनकी ये स्थिति नहीं रही कि वो बिहार संभाल सकें''. - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप: तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बताओ अफसरशाही लागू है या नहीं. कितने लोग बेरोजगार हैं. पीएम मोदी चंपारण आए थे. इसी बीच उन्होंने वादा किया था कि यहां चीनी मिल खोलकर यहीं चाय पिएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया. उन्होंने कहा कि हम ना जाति देखेंगे ना धर्म सभी लोग मिलकर काम करेंगे.

'मुद्दे को लेकर लड़ना है चुनाव': तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बीजेपी पार्टी दंगा कराने वाले पार्टी है, इसलिए उसके चक्कर में मत रहिए. ये हिंदू-मुस्लमान करेंगे, ताकि आप लोग बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, शिक्षा और चिकित्सा का मुद्दा छोड़ दें. हमें मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ना है.

भाजपा पर राहुल का निशाना: राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना चाहते हुए कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जितने वोट भाजपा को मिले थे, उतने वोट हमें भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिले थे, लेकिन एक करोड़ वोटर में जो लोग जुड़े उन सभी ने बीजेपी को वोट दिया.

राहुल गांधी ने लगाया ये आरोप: राहुल गांधी ने आगे कहा कि यह कैसे हो गया. यह सब आप लोग जानते हैं. उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा ने 65 लाख वोटर का नाम वोटर लिस्ट से काटा है, लेकिन फिर भी सरकार महागठबंधन की ही बनेगी.

चंपारण के लिए रवाना हुई यात्रा: लोगों को संबोधित करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेता वोट अधिकार यात्रा को लेकर चंपारण के लिए निकल गए. वहीं हजारों की तादाद में खड़े समर्थकों ने राहुल गांधी जिंदाबाद और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए.

