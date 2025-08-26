वैशाली : बिहार के वैशाली में बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया. जिला के बिदुपुर थाना क्षेत्र के पैकौली में अपराधियों ने राजद नेता की गोली मारकर हत्या कर दी. बताया गया है सोमवार के देर रात 11 बजे गोली मारी गई.

वैशाली में आरजेडी नेता की हत्या : मृतक की पहचान भैरोपुर गांव निवासी स्वर्गीय भगवत सिंह के पुत्र शिव शंकर सिंह (62) के रूप में हुई. बताया गया कि शिव शंकर सिंह पुराना घर से नए घर पकैल रात में सोने के लिए आए थे. इसी दौरान अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई.

हत्या के बाद एक्शन में पुलिस : गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए, तब तक मौत हो चुकी थी. वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गयी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है. जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया गया है.

''राजद नेता हत्याकांड में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस इससे सख्ती से पूछताछ कर रही है. एसपी ललित मोहन शर्मा के आदेश पर टीम गठन कर दिया गया है और लगतार छापेमारी हो रही है.''- सुबोध कुमार, सदर एसडीपीओ, वैशाली

दोनों आंख में मारी गोली : अपराधियों के द्वारा मृतक को चार गोली मारी गई है. जिसमें दोनों आंख और पीठ पर गोली लगी हुई है. बताया गया है कि मृतक 2 साल पहले ही बिजली विभाग से रिटायर होकर घर आया था और अभी जमीन का कारोबार भी करता था.

सड़क जाम कर प्रदर्शन : पुलिस ने घटनास्थल से पुलिस ने चार खोखा बरामद किया है. हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने हाजीपुर महनार मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है. जिससे यातायात ठप हो गई. लोगों ने सड़क पर आगजनी भी की. इससे कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

ये भी पढ़ें :-

अमेरिका से लौटे NRI की बिहार में हत्या, चश्मदीद भतीजे ने कहा- 'चाचा की मौत का बदला लेंगे'

पत्नी ने दी खौफनाक मौत, हाजीपुर में दिल दहलाने वाली वारदात

गला काटकर तड़पता हुआ झाड़ी में फेंका, वैशाली की ये घटना सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे