'नौटंकीबाज हैं..' मां की गाली को लेकर PM मोदी पर भड़कीं RJD नेता रितु जायसवाल - RITU JAISWAL

आरजेडी नेता रितु जायसवाल ने पीएम मोदी को 'नौटंकीबाज' करार दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि मां के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं. पढ़ें..

Ritu Jaiswal
रितु जायसवाल का पीएम मोदी पर हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2025 at 4:31 PM IST

पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहने पर बिहार में सियासत गरमा गई है. आरजेडी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने आरोप लगाया कि पीएम बेवजह इसको तूल दे रहे हैं. उनको खुद अपने उन बयानों को याद करना चाहिए, जो उन्होंने सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और सुनंदा पुष्कर के लिए बोला था. आरजेडी नेता ने प्रधानमंत्री को 'नॉन बायोलॉजिकल' वाले बयान को लेकर भी घेरा.

पीएम मोदी पर बरसीं रितु जायसवाल: पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रितु जायसवाल ने कहा कि नौटंकीबाज लोग ऐसे ही कभी दुखी होने का तो कभी खुश होने की नौटंकी करते हैं. उन्होंने कहा कि पीएम को अपनी याददाश्त को थोड़ा शार्प करना चाहिए, क्योंकि खुद पीएम ने दूसरे दलों की महिलाओं को क्या-क्या नहीं कहा था. सोनिया गांधी को 'कांग्रेस की विधवा', ममता बनर्जी को 'दीदी ओ दीदी' और शशि थरूर की पत्नी के लिए '50 करोड़ की गर्लफ्रेंड' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था. आज अपनी बारी आई तो उनको तकलीफ हो रही है.

आरजेडी नेता रितु जायसवाल (ETV Bharat)

"नौटंकी बाज लोग ऐसे ही नौटंकी करता है, कभी दुखी होने का कभी खुश होने का, मेमोरी को थोड़ा साफ करना होगा, यही है ना प्रधानमंत्री जी जिनको आज तकलीफ हो रहा है. दूसरी महिलाओं को कांग्रेस की विधवा और न जाने क्या-क्या कहा. शर्म आनी चाहिए."- रितु जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा, आरजेडी

मंच पर नहीं थे राहुल-तेजस्वी: आरजेडी नेता ने कहा कि जिस 'गाली' को लेकर पीएम कल से रोने की नौटंकी कर रहे हैं, वह वजह ही बेफिजूल है. उन्होंने कहा कि जिस मंच से इन अपशब्दों को इस्तेमाल हुआ है, वहां न तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद थे और न ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी थे. रितु जायसवाल ने आरोप लगाया कि अपने लोगों को भिजवाकर बीजेपी ने ही विपक्ष और वोटर अधिकार यात्रा की लोकप्रियता के कारण ऐसी गंदी गालियां दिलवाई.

'नॉन बायोलॉजिकल' को लेकर पीएम को घेरा: इस दौरान रितु जायसवाल ने 'नॉन बायोलॉजिकल' वाले बयान के लिए भी पीएम पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा, 'बायोलॉजिकल बताते ही नहीं खुद को. कहते हैं मैं तो प्रकट हुआ हूं, तो किस बात की तकलीफ है. जिस कोख से जन्मे हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. जिस कोख से जन्म लिए, उस कोख को जो बेटा एक्सेप्ट नहीं करे उससे नालायक बेटा होगा कौन?'

क्या है मामला?: असल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान दरभंगा में विपक्ष के मंच से पीएम मोदी की मां को गोली दी गई थी. इसी को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री बेहद भावुक नजर आए. उन्होंने बिहार की महिलाओं से विपक्ष का विरोध करने की अपील की. इसको लेकर बीजेपी ने 4 सितंबर को 'बिहार बंद' बुलाया है.

