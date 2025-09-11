ETV Bharat / state

गली में दौड़ाया, फिर गोलियों से भूना, राजद नेता का पूरा मर्डर कैमरे में कैद

पटना में राजद नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, दो शूटरों की पहचान में जुटी पुलिस. पढ़ें पूरी खबर

राजद नेता राजकुमार राय की हत्या
राजद नेता राजकुमार राय की हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 11, 2025 at 2:25 PM IST

4 Min Read
पटना: राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के सामने मुन्नाचक रोड नंबर 17 में बुधवार की रात राघोपुर निवासी आरजेडी नेता और जमीन कारोबारी राजकुमार राय उर्फ अल राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई. अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जांच में तेजी आई है.

CCTV में सब रिकॉर्ड!: सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, बुधवार की रात करीब 9:40 बजे राजकुमार राय अपने चालक के साथ कार से घर पहुंचे थे. चूंकि उनकी गली में गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए वे गाड़ी से उतरकर पास की एक किराना दुकान पर कुछ सामान लेने गए. इसी दौरान घात लगाए दो हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई.

परिचय कुमार, पूर्वी एसपी (ETV Bharat)

पहली गोली दुकान के फ्रिज पर लगी: सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि फायरिंग की पहली गोली दुकान के फ्रिज पर जाकर लगी, जिससे अफरातफरी मच गई. गोली की आवाज सुनकर लोग इधर-उधर भागने लगे. राजकुमार राय जान बचाकर गली की ओर दौड़े, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा किया.

गली में घुसकर मारी गोलियां: सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, दोनों हमलावरों ने राजकुमार राय का पीछा करते हुए गली में घुसकर उनकी पीठ में गोली मार दी. इसके बाद भी वे नहीं रुके और ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे. राजकुमार जैसे-तैसे एक दुकान में घुसे लेकिन हमलावर भी उनके पीछे दुकान के अंदर घुस गए.

घटना के बाद मौके पहुंची पुलिस
घटना के बाद मौके पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

छह राउंड फायरिंग में खेल तमाम: दुकान के अंदर दोनों अपराधियों ने कुल छह राउंड फायरिंग की. राजकुमार राय गंभीर रूप से घायल हो गए और वहीं गिर पड़े. स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में उन्हें पीएमसीएच ले जाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

भागते दिखे शूटर, चेहरा ढंका हुआ: पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. फुटेज में दोनों हमलावर टोपी पहने और चेहरे पर रुमाल बांधे नजर आ रहे हैं. एक हमलावर कैमरे से बचने की कोशिश करता दिख रहा है, लेकिन उनकी पहचान की जा सकने वाली कई गतिविधियां फुटेज में साफ दिख रही हैं.

शूटरों की पहचान में जुटी पुलिस: घटना के बाद पटना पूर्वी एसपी परिचय कुमार खुद मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस टेक्निकल सर्विलांस और स्थानीय इनपुट्स के जरिए आगे बढ़ रही है.

तीन संदिग्ध हिरासत में: पुलिस सूत्रों की मानें तो अब तक इस मामले में तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. हालांकि पुलिस ने उनकी पहचान उजागर नहीं की है. वहीं, वारदात को लेकर कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है और देर शाम तक खुलासे की उम्मीद जताई गई है.

हत्या की वारतात सीसीटीवी में कैद
हत्या की वारतात सीसीटीवी में कैद (ETV Bharat)

"पुलिस ने इस हत्या मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का भी गठन किया है. वहीं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपराधियों की पहचान की जा रही है. तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है वही लगातार छापेमारी की जा रही है. जल्द ही इस हत्याकांड का पूरी तरह खुलासा कर दिया जाएगा और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी."-परिचय कुमार, पूर्वी एसपी

राजनीति से भी जुड़े थे राजकुमार राय: राजकुमार राय का राजनीतिक कनेक्शन भी इस हत्याकांड को पेचीदा बना रहा है. वे पहले राजद से जुड़े थे, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद इस बार राघोपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में थे. पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

स्थानीय लोग दहशत में: घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. लोग खुलकर कुछ नहीं बोल रहे लेकिन अंदर ही अंदर पुलिस और प्रशासन की नाकामी को लेकर नाराज हैं. दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

